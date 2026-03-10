High Society-Brüder lockten 60 Frauen in Vergewaltigungs-Falle

Reichtum, Luxus und ein extravaganter Lebensstil – dahinter verbarg sich ein System aus Gewalt und Missbrauch. Jetzt fiel das Urteil.

Ein wochenlanger Prozess endete gestern mit der Verurteilung von drei Brüdern wegen Sexhandels – darunter zwei Männer, die zu den bekanntesten Luxusimmobilienmaklern New Yorks zählen. Den Angeklagten wurde zur Last gelegt, Drogen und Gewalt eingesetzt zu haben, um Dutzende Frauen zu vergewaltigen, die sie zuvor mit ihrem Wohlstand und einem extravaganten Lebensstil in ihre Nähe gelockt hatten.

Zu dem Schuldspruch kam es, nachdem elf Frauen vor Gericht ausgesagt hatten, von einem oder mehreren der Brüder sexuell missbraucht worden zu sein. Bei den Verurteilten handelt es sich um die Zwillinge Oren und Alon Alexander, beide 38 Jahre alt, sowie um den 39-jährigen Tal Alexander. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhoben insgesamt mehr als 60 Frauen den Vorwurf, von einem oder mehreren der Brüder vergewaltigt worden zu sein.

Übergriffe an Urlaubsorten

Die Opfer schilderten Übergriffe, die sich an Urlaubsorten ereignet hatten – darunter die Hamptons, eine Karibikkreuzfahrt sowie ein Skiurlaub in Aspen, Colorado, zu denen sie eingeladen worden waren. „Dieses Urteil kann die Auswirkungen der abscheulichen Misshandlungen, die die vielen Opfer der Alexanders erlitten haben, nicht ungeschehen machen, aber es sendet eine Botschaft: Die New Yorker wollen dem Sexhandel ein Ende setzen“, erklärte der US-Staatsanwalt für Manhattan, Jay Clayton.

Hintergründe der Täter

Oren und Tal Alexander hatten gemeinsam die Luxusimmobilienagentur Official mitgegründet, während Alon Alexander eine leitende Position bei einem privaten Sicherheitsunternehmen innehatte. Tal Alexander sah sich mit insgesamt sieben Anklagepunkten konfrontiert, seine Zwillingsbrüder jeweils mit sechs. Festgenommen wurden die drei Männer im Dezember 2024; seitdem befinden sie sich in Brooklyn in Haft.

Auch Verbindungen zum Umfeld des bereits verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein rückten im Zuge der Ermittlungen in den Fokus. In Dokumenten, die im Rahmen des sogenannten „Epstein Files Transparency Act“ veröffentlicht wurden, finden sich Zeugenaussagen, wonach die Alexander-Brüder bei Partys Epsteins anwesend gewesen sein sollen, bei denen auch minderjährige Mädchen beteiligt gewesen seien. Strafrechtliche Vorwürfe im direkten Zusammenhang mit Epstein wurden gegen sie jedoch nicht erhoben. Beobachter sehen dennoch Parallelen zu den Strukturen, die bereits im Epstein-Skandal sichtbar wurden: wohlhabende Netzwerke, exklusive Partys und der systematische Missbrauch von Frauen und Mädchen.

Strafrahmen

Die Anklagepunkte gegen Sexhandel durch Zwang, Betrug oder Nötigung sehen eine Mindeststrafe von 15 Jahren Haft und eine Höchststrafe von lebenslanger Haft vor. Das konkrete Strafmaß für die drei Brüder wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.