Österreichischer Professor 7000 Mal in Epstein-Akten erwähnt

Ein Harvard-Professor, Millionen aus dunkler Quelle und ein Brief voller Dankbarkeit – Nowaks Epstein-Verbindung hat Österreich erreicht.

Die Verbindungen des österreichischen Mathematikers Martin Nowak zum verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben mittlerweile auch die heimische Politik erreicht. Aus freigegebenen Unterlagen des US-Justizministeriums geht hervor, dass der in Niederösterreich geborene Harvard-Professor in den sogenannten Epstein-Akten rund 7.000 Mal namentlich aufscheint – ein Umstand, über den unter anderem die Kronen Zeitung berichtete.

Neue Enthüllungen

Die Dokumente belegen zahlreiche persönliche Kontakte, E-Mail-Korrespondenz sowie finanzielle Verflechtungen zwischen dem Wissenschaftler und dem Umfeld Epsteins. Für erhebliches Aufsehen sorgte dabei ein Schreiben Nowaks an Ghislaine Maxwell, die engste Vertraute des Milliardärs. Darin bedankt sich der Mathematiker überschwänglich für ihre „wundervolle Gastfreundschaft“ nach einem Aufenthalt auf Epsteins Privatinsel Little Saint James – jenem Ort, der später weltweit als Symbol für das systematische Missbrauchsnetzwerk des Verurteilten bekannt wurde.

Neben den persönlichen Verbindungen spielen auch finanzielle Transfers eine wesentliche Rolle. Den Unterlagen zufolge flossen rund 6,5 Millionen Dollar in das Umfeld von Nowaks Forschungsprogramm „Evolutionäre Dynamik“, das Epstein damit maßgeblich unterstützte. Darüber hinaus soll der verurteilte Sexualstraftäter den österreichischen Wissenschaftler in seinem Testament mit fünf Millionen Dollar bedacht haben.

Nowak bestätigte gegenüber Medien, die finanzielle Unterstützung angenommen zu haben, und erklärte, er bereue dies heute zutiefst. Die Verbrechen Epsteins verabscheue er.

Politischer Druck

Auf politischer Ebene kündigte die FPÖ eine parlamentarische Anfrage an. Die Partei fordert zudem die Einrichtung einer eigenen Ermittlungsstruktur innerhalb der Justiz, die mögliche Österreich-Bezüge in den Epstein-Akten systematisch aufarbeiten soll.

Auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften, der Nowak als Mitglied angehört, gerät zunehmend unter Druck. Das Ethikkomitee der Institution bestätigte, nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine interne Untersuchung eingeleitet zu haben.

Die Harvard University hat Martin Nowak im Februar 2026 erneut beurlaubt, nachdem die Epstein-Akten neue Informationen über ihn zutage treten ließen. Die US-Universität leitete zudem eine formelle interne Untersuchung ein.