Fußballgroßes Loch: Meteorit durchschlägt Hausdach (VIDEO+FOTOS)

Ein Knall, ein Loch im Dach – in Koblenz landete der Weltraum mitten im Wohngebiet.

In Koblenz hat ein Meteoritenfragment ein Wohngebäude getroffen und dabei ein etwa fußballgroßes Loch in das Dach gerissen. Der Einschlag ereignete sich am Sonntagabend – Verletzte gab es keine. „Es waren auch Personen in dem Gebäude, aber nicht innerhalb dieses Raumes“, erklärte Benjamin Marx, der Einsatzleiter der Koblenzer Feuerwehr.

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und sicherten die Lage vor Ort ab. „Wir haben auf chemische Substanzen gemessen und nukleare Strahlung gemessen, da haben wir nichts festgestellt“, so Marx. Dem Einsatz vorausgegangen waren zahlreiche Notrufe, ausgelöst durch den Meteoritenüberflug, dessen weithin sichtbares Lichtphänomen weite Teile Westdeutschlands erfasste.

Einschlag in Koblenz

Aus der Bevölkerung gingen Schilderungen ein, die von einem „hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein“ beziehungsweise einem „Feuerblitz am Himmel“ sprachen, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis gebe es jedoch „keinerlei“.

Das Ausmaß der Schäden soll bei Tageslicht erneut begutachtet werden. Ungeklärt bleibt zudem, was von dem eingeschlagenen Meteoritenfragment noch vorhanden ist. Meldungen über weitere Schäden aus anderen Regionen lagen zunächst nicht vor.

„Es konnte bestätigt werden, dass wir hier einen Meteoritenüberflug über Rheinland-Pfalz hatten, der sich aufgesplittert hatte. Es kam mehrfach in Rheinland-Pfalz zu Niedergängen und hier auch zu einem Einschlag in ein Wohngebäude“, sagte Marx.

Seltenes Ereignis

Dringt ein Asteroid in die Erdatmosphäre ein, zerbricht er häufig in zahlreiche kleinere Bruchstücke. Während ein Teil davon in der Atmosphäre verglüht, erreichen andere Teile die Erdoberfläche – diese Objekte werden als Meteoriten bezeichnet. Laut Fachleuten stammen Meteoriten überwiegend aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, können mehrere Milliarden Jahre alt sein und gelten als Relikte aus der Frühphase unseres Sonnensystems.

Einschläge von Meteoriten auf der Erde zählen zu den außerordentlich seltenen Ereignissen. Im April 2023 gingen in der Nähe von Elmshorn (Schleswig-Holstein) mehrere Fragmente eines Meteoriten nieder. Das größte davon wog rund 3,7 Kilogramm und wurde wissenschaftlich untersucht und anschließend ausgestellt – es galt seinerzeit als der schwerste in Deutschland gefundene Meteorit seit etwa hundert Jahren.