Brutaler Angriff auf Urlauber: Polizei sucht nach diesem Trio

Ein Hinterhalt in Ischgl endet für einen deutschen Urlauber auf einer Steintreppe – jetzt sucht die Polizei öffentlich nach drei Männern.

Nach einem schweren Angriff auf einen deutschen Urlauber in Ischgl hat die Polizei nun Fahndungsbilder der Verdächtigen veröffentlicht. Der Vorfall ereignete sich am 30. Jänner gegen 23.50 Uhr in einem Lokal in der Dorfstraße, wo es zwischen zwei Urlaubergruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Zwei zunächst unbekannte Männer verließen das Lokal im Anschluss und warteten in unmittelbarer Nähe.

Als der 37-jährige Deutsche das Lokal verließ, griff ihn einer der Männer von hinten an – durch den Sturz auf eine Steintreppe erlitt er schwere Verletzungen. Der Angreifer flüchtete anschließend vom Tatort.

Drei Täter identifiziert

Ursprünglich war die Polizei von zwei an der Attacke beteiligten Personen ausgegangen. Die Auswertung von Videoaufnahmen ergab jedoch, dass insgesamt drei Männer in den Vorfall verwickelt waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurden daraufhin Lichtbilder des Hauptverdächtigen zur Fahndung freigegeben.

Dieser wird als etwa 180 Zentimeter groß, schlank und schwarzhaarig beschrieben. Zur Tatzeit trug er zunächst ein schwarzes Kurzarmshirt, wechselte später zu einem dunkelblauen Langarmshirt, kombiniert mit blauen Jeans und grünen Sneakern mit weißer Sohle. Sein erster Begleiter ist ebenfalls männlich, rund 180 Zentimeter groß, schwarzhaarig und trägt einen kurzen Bart. Bekleidet war er mit einem braunen Kurzarmshirt, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Sneakern.

Der zweite Begleiter wird als etwa 190 Zentimeter groß, schlank, braunhaarig und mit mittellangem Bart beschrieben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er ein beiges Kurzarmshirt, eine schwarze Hose sowie braune Schuhe.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59133/7142-100 bei der Polizeiinspektion Ischgl zu melden.