Alarm am Flughafen Dubai: Drohnen schlagen ein – mehrere Verletzte

Absturz nahe dem Flughafen Dubai: Zwei Drohnen gingen nieder – und hinterließen Verletzte sowie einen Flughafen im Ausnahmezustand.
Zwei Drohnen sind in der Nähe des Internationalen Flughafens Dubai abgestürzt und haben dabei vier Menschen verletzt. Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bestätigten den Vorfall.
Drones fall near Dubai airport, injuring four: gov't https://t.co/e6VGdQDWZR pic.twitter.com/4NoniAYOaM
— Hürriyet Daily News (@HDNER) March 11, 2026
Verletzte am Flughafen
Ein indischer Staatsbürger erlitt demnach mittelschwere Verletzungen, zwei ghanaische Staatsangehörige sowie ein Bürger Bangladeschs kamen mit leichten Blessuren davon. Bereits zuvor hatte ein Passagier am Flughafen berichtet, dass Reisende aufgefordert worden seien, sich von Glasfronten fernzuhalten und geschützte Bereiche aufzusuchen.
Inzwischen läuft der Flugbetrieb in Dubai wieder ungestört.
Dubai Government Media Office says two drones fell near Dubai International Airport, resulting in 4 injuries.
Footage is becoming harder to find as UAE authorities impose heavy penalties on people sharing videos of the attacks. pic.twitter.com/gdGC6Bhvmz
— Hamdan News (@HamdanWahe57839) March 11, 2026