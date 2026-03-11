Alarm am Flughafen Dubai: Drohnen schlagen ein – mehrere Verletzte

Absturz nahe dem Flughafen Dubai: Zwei Drohnen gingen nieder – und hinterließen Verletzte sowie einen Flughafen im Ausnahmezustand.

Zwei Drohnen sind in der Nähe des Internationalen Flughafens Dubai abgestürzt und haben dabei vier Menschen verletzt. Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bestätigten den Vorfall.

Verletzte am Flughafen

Ein indischer Staatsbürger erlitt demnach mittelschwere Verletzungen, zwei ghanaische Staatsangehörige sowie ein Bürger Bangladeschs kamen mit leichten Blessuren davon. Bereits zuvor hatte ein Passagier am Flughafen berichtet, dass Reisende aufgefordert worden seien, sich von Glasfronten fernzuhalten und geschützte Bereiche aufzusuchen.

Inzwischen läuft der Flugbetrieb in Dubai wieder ungestört.

