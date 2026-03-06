Triple-Double-Show: Dončić tobt nach Jokić-Gala

Nikola Jokic dominiert, Luka Doncic tobt – ein NBA-Abend mit Glanzleistung und Zündstoff in einem.

Denver bezwang die Los Angeles Lakers auf heimischem Parkett deutlich – und Nikola Jokic lieferte dabei einmal mehr eine Leistung ab, die seinen Status als besten Spieler der Liga untermauert. Der Serbe verbuchte ein weiteres Triple-Double und war damit der entscheidende Faktor im Kampf der Denver Nuggets um einen Playoff-Platz. Die Nuggets belegen aktuell den 3. Platz in der Western Conference mit einer Bilanz von 22 Siegen und 8 Niederlagen.

Doncics Respekt

Nach der Partie trat Luka Doncic vor die Mikrofone und ließ keinen Zweifel daran, was er von seinem Gegenspieler hält: „Es gibt einen Grund, warum er MVP ist. Es ist extrem schwer, ihn aufzuhalten – man kann eigentlich nur versuchen, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen.“ Worte, die Respekt ausdrücken, aber auch die Hilflosigkeit eines Teams widerspiegeln, das gegen Jokic schlicht keine Antwort fand.

Schiedsrichter-Frust

Abseits des sportlichen Duells sorgte Doncic mit einer weiteren Schiedsrichter-Diskussion für Gesprächsstoff – kein Einzelfall in dieser Saison. Der Slowene zeigte sich sichtlich frustriert: „Ich habe wirklich versucht, den Mund zu halten. Das war das Erste, was ich überhaupt gesagt habe – ohne Verwarnung, ohne irgendetwas. Ich habe mindestens drei andere Spieler gehört, die dasselbe gesagt haben, und bei denen passiert nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu noch sagen soll.“