Gefährliche SMS im Umlauf – Wien warnt vor dreister Abzockmasche

Betrüger haben Wien im Visier – mit gefälschten SMS, die auf den ersten Blick täuschend echt wirken.

Aktuell kursieren gefälschte SMS-Nachrichten, die gezielt darauf ausgelegt sind, Wienerinnen und Wienern persönliche Daten zu stehlen.

Die betrügerischen Nachrichten täuschen vor, über einen eingegangenen Antrag auf Wohnbeihilfe zu informieren, und enthalten einen Link, den Empfängerinnen und Empfänger unter keinen Umständen anklicken sollten. Die Stadt Wien hat ausdrücklich vor dieser Masche gewarnt: Hinter dem Link verbergen sich Phishing-Seiten, die darauf abzielen, sensible persönliche Daten abzuschöpfen.

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Rechtliche Schritte angekündigt

Die Wiener Stadtregierung hat angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Verbreitung dieser gefälschten Nachrichten einzuleiten. Anträge auf Wohnbeihilfe können ausschließlich über die offizielle Website der Stadt Wien eingebracht werden. Wer keine derartige Antragstellung vorgenommen hat, sollte bei einer solchen Nachricht besonders hellhörig sein.

Sofortmaßnahmen bei Erhalt

Wer eine solche SMS erhält, sollte den enthaltenen Link ignorieren und die Nachricht umgehend löschen. Keinesfalls dürfen persönliche Daten wie Passwörter oder Bankverbindungen eingegeben werden.

Sollte bereits eine Interaktion mit der Nachricht stattgefunden haben, wird empfohlen, unverzüglich Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls die eigene Bank zu kontaktieren.

Bei Fragen steht die Wohnbeihilfenstelle der Stadt Wien unter der Telefonnummer 01 4000-74880 zur Verfügung.