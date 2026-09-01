Liebe und falsche SMS: Betrüger erbeuten in Österreich über 135.000 Euro

Zwei Salzburger, zwei Maschen, ein Schaden von über 135.000 Euro – wie Betrüger mit erschreckender Leichtigkeit Vertrauen ausnutzen.

In Salzburg sind zwei Personen innerhalb kurzer Zeit Opfer von Betrügern geworden. Der dabei entstandene finanzielle Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 135.000 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.

Laut dem Cybercrime-Report 2024 des österreichischen Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2024 rund 31.768 Fälle von Internetbetrug angezeigt, was einem Rückgang von etwa 6,8 Prozent gegenüber 2023 bedeutet.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Romantik als Falle

Eine 64-jährige Salzburgerin machte 2024 im Internet die Bekanntschaft eines Mannes, der sich als Major aus Syrien ausgab. Über einen Zeitraum von zwei Jahren gelang es dem Betrüger, das Vertrauen der Frau durch erfundene Geschichten zu gewinnen – und sie dazu zu bringen, ihm rund 100.000 Euro in Form von Gutscheinkarten zu überweisen. Den Vorfall meldete sie der Polizei erst Ende August.

Falscher SMS-Link

Einem anderen Betrugsschema fiel ein 47-jähriger Mann aus dem Pinzgau zum Opfer. Er erhielt eine SMS, in der er aufgefordert wurde, seine persönlichen Daten einzugeben, um angeblich den Ablauf seiner FinanzOnline-ID zu verhindern. Nachdem er einem Link gefolgt war und mehrere Transaktionen bestätigt hatte, waren fast 35.000 Euro von seinem Konto verschwunden.

Eine Frau, die sich telefonisch als Bankmitarbeiterin ausgegeben hatte, war an dem Betrug beteiligt.

Aufgedeckt wurde der Fall erst, als der Mann bei seiner Bank persönlich nachfragte.