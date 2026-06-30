Ehestreit löst Massencrash auf Autobahn aus

Ein Ehestreit auf der Überholspur endet mit einem Überschlag, einem Hubschraubereinsatz und gesperrter Autobahn.

Ein Streit zwischen Eheleuten während einer Autofahrt auf der Walgauautobahn (A14) bei Nenzing in Vorarlberg hat am Montag einen schweren Unfall ausgelöst. Drei Menschen wurden dabei verletzt, mehrere Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden. Auslöser war eine abrupte Vollbremsung einer 27-Jährigen, der ihr 33-jähriger Ehemann auf dem Beifahrersitz zuvor Beschimpfungen und Schläge zugefügt haben soll. Als die Frau gegen 11.10 Uhr auf der Überholspur in Richtung Deutschland fuhr und auf der Gegenfahrbahn ein Polizeifahrzeug erblickte, trat sie unvermittelt auf die Bremse.

Kettenreaktion A14

Die plötzliche Verzögerung überforderte den nachfolgenden Verkehr: Drei Fahrzeuglenker konnten dem stehenden Wagen noch ausweichen. Eine 52-jährige Autofahrerin brachte ihren Dacia unmittelbar hinter dem Mercedes des Ehepaars rechtzeitig zum Stehen. Eine 22-jährige VW-Lenkerin hingegen reagierte zu spät und fuhr ungebremst in das Heck des Dacia.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia zunächst gegen die Mittelleitschiene geschleudert, überschlug sich anschließend und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Zusätzlich wurde die Heckscheibe eines weiteren Fahrzeugs beschädigt.

Verletzte und Sperre

Die 27-jährige Unfallverursacherin und die 52-jährige Dacia-Fahrerin wurden mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Die 22-Jährige traf es am schwersten: Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.

Die aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten machten eine vollständige Sperre der Autobahn bis 12.45 Uhr notwendig, was zu einem kilometerlangen Stau führte.