Tödlicher Sturz auf Baustelle: 42-Jähriger stirbt im Spital

Zwei Männer, zwei Baustellen, zwei Stürze in die Tiefe – Niederösterreich erlebt ein erschütterndes Wochenende auf dem Bau.

In Weinzierl am Walde im Bezirk Krems-Land hat ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle tödliche Folgen gehabt. Ein 42-jähriger Mann starb im Universitätsklinikum St. Pölten an den Folgen seiner Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag unter Verweis auf einen Bericht der NÖN bestätigte.

Tödlicher Sturz

Der Unfall hatte sich bereits in der Vorwoche ereignet: Der Mann war während Arbeiten im Obergeschoß seiner Baustelle rund drei Meter in die Tiefe gestürzt. Ursache war offenbar ein starker Windstoß, der eine Abdeckplane über einen nicht gesicherten Bereich geweht hatte. Dadurch war die Kante für den Arbeiter nicht mehr erkennbar, er verlor den Halt und stürzte ins Erdgeschoß.

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Der Notarzthubschrauber Christophorus 2 brachte ihn nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in das Universitätsklinikum St. Pölten, wo er am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag.

Zweiter Unfall

Zu einem vergleichbaren Unfall kam es am Wochenende im Bezirk Melk: In Yspertal stürzte ein 37-jähriger Zimmerer beim Neubau eines Einfamilienhauses vom Dachstuhl. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte er auf ein überstehendes Brett getreten und daraufhin rund acht Meter in die Tiefe gefallen sein.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung ebenfalls mit dem Christophorus 2 in das Landesklinikum Amstetten transportiert.

Das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert.