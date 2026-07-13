Hitze am Arbeitsplatz: Wenn Arbeit zur Gefahr wird

Hitze am Arbeitsplatz ist längst kein Randthema mehr. Immer mehr Beschäftigte arbeiten bei hohen Temperaturen und brauchen besseren Schutz vor Kreislaufproblemen, Überhitzung und Unfällen. Die AK fordert klare Regeln für den Hitzeschutz.

Die Sommer werden heißer. Für viele Menschen wird der Arbeitsplatz dadurch immer öfter zur Belastungsprobe. Besonders betroffen sind Beschäftigte, die im Freien arbeiten oder viele Stunden in schlecht gekühlten Räumen verbringen. Hitze am Arbeitsplatz ist kein Luxusproblem. Hohe Temperaturen können den Kreislauf schwächen, die Konzentration verringern und die Fehlergefahr erhöhen. Auf Baustellen, in der Zustellung, im Transport oder in Produktionsbetrieben spüren Beschäftigte die Folgen besonders stark. Wer körperlich schwer arbeitet oder lange in der Sonne steht, ist zusätzlich gefährdet. Schon wenige Grad mehr können den Arbeitstag deutlich erschweren. Dadurch steigt auch das Risiko für Unfälle.

Nicht nur die Temperatur zählt

Seit 1. Jänner 2026 gilt in Österreich die neue Hitzeschutzverordnung. Sie soll Beschäftigte bei Arbeiten im Freien besser vor Hitze und natürlicher UV-Strahlung schützen. Entscheidend ist aber nicht nur die Zahl auf dem Thermometer. Auch direkte Sonne, Luftfeuchtigkeit, körperliche Anstrengung und die Dauer der Belastung spielen eine wichtige Rolle. Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren zeigt, wann Hitze wirklich gefährlich wird. Deshalb können auch Temperaturen belastend sein, die auf den ersten Blick noch harmlos wirken.

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Mehr Schutz vor Hitze

Die Arbeiterkammer fordert daher klarere Regeln für den Hitzeschutz. Dazu gehören ausreichend Trinkwasser, schattige oder gekühlte Pausenräume und angepasste Arbeitszeiten. Besonders wichtig sind solche Maßnahmen für Menschen auf Baustellen, in der Zustellung, im Transport oder in Fabriken. Dort treffen Hitze, körperliche Arbeit und lange Belastung oft direkt zusammen.

Aus Sicht der AK braucht es außerdem klare Regeln für bezahlte Abkühlungspausen. Auch Innenräume wie Büros, Werkshallen oder Produktionsstätten sollen stärker berücksichtigt werden.

Hitzewellen werden häufiger und dauern länger. Damit wächst auch der Druck auf Betriebe und Politik. Klar ist: Niemand soll bei der Arbeit seine Gesundheit aufs Spiel setzen müssen. Schutz vor Hitze ist deshalb kein Extra, sondern eine Frage der Sicherheit. Er betrifft alle Beschäftigten, die bei hohen Temperaturen arbeiten müssen.

„Schutz vor Hitze ist kein Luxus, sondern ein Recht für alle Beschäftigen.“

Ines Stiling, Bereichsleiterin Soziales AK Wien

TIPP: So schützen sich Beschäftigte bei großer Hitze

Wer im Freien arbeitet, sollte möglichst im Schatten tätig sein. Betriebe müssen dafür geeignete Schutzmaßnahmen treffen. Dazu zählen etwa Sonnenschirme, Sonnensegel oder andere Formen der Beschattung. Wichtig sind auch luftdurchlässige Kleidung, Kopfbedeckungen sowie Sonnenbrillen mit UV-Filter. Sonnenschutzmittel hilft zusätzlich, Hautschäden zu vermeiden.

Bei aufgeheizten Oberflächen sollten Beschäftigte Schutzhandschuhe tragen. Für Pausen braucht es möglichst kühle Aufenthaltsräume oder gekühlte Container. Besonders wichtig bleibt ausreichendes Trinken. Alkoholfreie Getränke sollten während der gesamten Arbeitszeit verfügbar sein. Wer regelmäßig trinkt und Pausen im Schatten macht, schützt seinen Körper vor Überhitzung.

AK fordert besseren Hitzeschutz

Hitzefrei mit klaren Regeln:

Gesetzliche Festlegung, ab wann Arbeit wegen großer Hitze unterbrochen werden muss und wann bezahlte Abkühlungspausen nötig sind.

Schutz auch in Innenräumen:

Verbindliche Grenzwerte auch für Büros, Werkshallen und andere Innenräume geltend machen.

Mehr Kontrollen:

Betriebe sollen Hitzeschutz und Hautkrebsprävention umsetzen. Die Arbeitsinspektion soll dies regelmäßig überprüfen.

Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.