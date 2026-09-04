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Sanierungsplan

Großer Stellenabbau bei VW: 50.000 Jobs fallen weg

Großer Stellenabbau bei VW: 50.000 Jobs fallen weg
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Volkswagen steht vor dem größten Umbau seiner Geschichte – und eine Traditionsmarke könnte dabei auf der Strecke bleiben.

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat dem vom Vorstand vorgelegten Sanierungsplan am Donnerstag einstimmig zugestimmt. Der Umbau des Konzerns sieht weltweit den Abbau von rund 50.000 weiteren Stellen vor.

SEATs ungewisse Zukunft

Besonders ungewiss bleibt die Zukunft der Marke SEAT. Laut einem internen Dokument, über das die „Wirtschaftswoche“ berichtet, soll die Marke spätestens Ende 2029 aus dem Konzern ausgelaufen sein. Eine offizielle Entscheidung dazu wurde bislang allerdings nicht bestätigt.

Gewerkschaft mahnt ab

Die IG Metall mahnt zur Zurückhaltung bei der Bewertung der bisherigen Beschlüsse. Ein Sprecher der Gewerkschaft betonte: „Der Vorstand kann zunächst vieles beschließen. Und die müssen durch den Aufsichtsrat.“ Für die deutschen Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm ist die weitere Produktionsperspektive weiterhin offen.

62 Prozent der Deutschen sprechen sich dafür aus, dass die Politik Arbeitsplätze in der Automobilindustrie aktiv absichert.

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KO KOSMO-Redaktion
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