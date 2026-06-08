31.000 Euro AMS-Betrug: Frau lebte in Bosnien und kassierte Leistungen

Vier Jahre lang, ein falscher Wohnsitz, über 31.000 Euro – und eine Spezialeinheit, die den Schwindel schließlich auffliegen ließ.

In Graz ist ein Fall von Sozialbetrug aufgeflogen, der die Ermittler mehr als vier Jahre lang beschäftigt hat. Eine 64-jährige Bosnierin kassierte in diesem Zeitraum unrechtmäßig Leistungen vom Arbeitsmarktservice, obwohl sie die gesamte Zeit über in Bosnien-Herzegowina lebte. Mehr als 31.000 Euro flossen auf Basis einer fingierten Grazer Meldeadresse vom AMS Graz-West auf ihr Konto.

Aufgedeckt wurde der Betrug von der Spezialeinheit SOLBE (Sonderkommission Leistungsbetrug) – einer beim Innenministerium angesiedelten Einheit zur Bekämpfung von Sozialbetrug. Vor Gericht stand neben der Mutter auch ihre 29-jährige Tochter, die ihr bei der Antragstellung geholfen und bei AMS-Terminen als Dolmetscherin gedient hatte.

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Geständnis & Urteil

Beide Angeklagten legten im Verfahren ein Geständnis ab. Auf die Frage des Richters, wo sie sich zwischen Februar 2021 und Juli 2025 aufgehalten habe, räumte die 64-Jährige ein, überwiegend in Bosnien-Herzegowina gewesen zu sein. Die Tochter bestätigte die Angaben der Staatsanwaltschaft und erklärte, dass bereits 18.000 Euro zurückgezahlt worden seien.

Den verbleibenden Betrag von 13.000 Euro ordnete das Gericht ebenfalls zur Rückzahlung an. Beide Frauen wurden wegen schweren Betrugs zu je sechs Monaten bedingter Haft verurteilt.

Wachsender Trend

Der Fall reiht sich in einen besorgniserregenden Trend ein: Hierzulande hat die Zahl der angezeigten Sozialbetrugsfälle in den vergangenen Jahren massiv zugenommen – von 472 gemeldeten Fällen im Jahr 2016 auf über 6.000 im Jahr 2025. Genau dieser Entwicklung wollte das Innenministerium bereits früh entgegenwirken und gründete 2018 die Spezialeinheit SOLBE.

Seither wurden Schäden in Höhe von rund 158 Millionen Euro aufgedeckt; allein im vergangenen Jahr wurden unrechtmäßig bezogene Mittel von etwa 23 Millionen Euro erfasst.