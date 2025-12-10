Drama in Tulln: Heizgerät vergiftet elf Menschen – Großeinsatz der Rettung

Ein vermeintlich harmloses “Heizschwammerl” löste in Langenrohr einen gefährlichen Kohlenmonoxid-Unfall aus. Elf Personen mussten mit Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus.

Elf Personen wurden am Dienstagabend bei einem Kohlenmonoxid-Unfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) verletzt. Ein als “Heizschwammerl” bekanntes Heizgerät verursachte den Zwischenfall, wie Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich unter Berufung auf Polizeiangaben mitteilte. Die Betroffenen, die Vergiftungserscheinungen aufwiesen, wurden auf Krankenhäuser in Tulln, Hollabrunn, Krems und St. Pölten verteilt.

Rettungseinsatz

Zur Versorgung der Verletzten rückte das Rote Kreuz mit sieben Rettungswagen und zwei Notärzten an. Die Einsatzkräfte berichteten, dass die Verletzten unter Kopfschmerzen und Übelkeit litten.

Nach Angaben von Gutlederer deutet alles auf eine Kohlenmonoxidvergiftung hin.