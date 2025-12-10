Nach Lokalstreit: Österreicher attackiert Deutschen

Nächtlicher Streit in Innsbrucker Lokalszene: Ein 37-jähriger Österreicher schlug einem jungen Deutschen ins Gesicht und flüchtete, wurde aber rasch gefasst.

In der Nacht zum Mittwoch eskalierte ein Streit vor einem Lokal im Zentrum von Innsbruck. Ein 37-jähriger Österreicher attackierte einen 19-jährigen deutschen Staatsbürger mit einem Faustschlag ins Gesicht. Der junge Mann trug dabei Blessuren im Gesichtsbereich davon, die nach aktuellen Erkenntnissen als leicht eingestuft werden.

Täter gefasst

Nach dem Angriff ergriff der Täter die Flucht vom Tatort. Die alarmierte Polizei konnte den 37-Jährigen jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellen und festnehmen.

Die Beamten ermitteln nun zu den genauen Hintergründen und dem exakten Ablauf der nächtlichen Auseinandersetzung.