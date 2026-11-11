Trotz Schengen: Strenge Kontrollen bei Einreise nach Österreich

An der Grenze zwischen Slowenien und Österreich sorgen intensive Polizeikontrollen für Verzögerungen. Ein Reisender musste rund 20 Minuten warten – die Maßnahmen bleiben noch monatelang aufrecht.

Am Dienstag, 10. November, kam es am Grenzübergang Spielfeld–Šentilj bei der Einreise von Slowenien nach Österreich zu Verzögerungen. Ein Reisender berichtete gegenüber „Heute“ von einer Wartezeit von rund 20 Minuten. Grund waren intensive Polizeikontrollen. Wie lange andere Autofahrer warten mussten, ist nicht bekannt.

Gegen 9.30 Uhr steckte der Leser vor der Einreise in die Steiermark im Stau. „Jedes Fahrzeug wurde streng kontrolliert.“

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Auf einem vom Reisenden aufgenommenen Video ist nach Angaben von „Heute“ zu sehen, wie ein Auto mit kroatischen Kennzeichen besonders gründlich kontrolliert wird. Der Leser berichtete zudem, dass seiner Beobachtung nach an diesem Morgen jedes Fahrzeug überprüft worden sei. Eine generelle Kontrolle sämtlicher Fahrzeuge ist damit jedoch nicht belegt.

Verlängerte Kontrollen

Österreich hat die Grenzkontrollen zu Slowenien sowie zu Ungarn, Tschechien und der Slowakei im September 2026 um weitere sechs Monate verlängert. Die Maßnahmen gelten derzeit bis einschließlich 15. März 2027. Das bestätigt auch die Europäische Kommission.

Das Innenministerium begründet die Kontrollen unter anderem mit Risiken durch irreguläre Migration, Schlepperei und die internationale Sicherheitslage. Die Polizei setzt zunehmend auf flexible Kontrollen im Grenzraum, statt ausschließlich an festen Kontrollstellen zu überprüfen. Trotzdem müssen Reisende weiterhin mit zeitweisen Verzögerungen rechnen.

Wer aus Slowenien einreist, muss mit Verzögerungen rechnen. Reisende sollten einen gültigen Reisepass oder Personalausweis mitführen.

Rechtlicher Rahmen

Österreich und Slowenien gehören beide dem Schengenraum an, in dem üblicherweise keine systematischen Binnengrenzkontrollen stattfinden. Bei ernsthaften Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit dürfen Staaten Kontrollen vorübergehend wieder einführen.

Laut Innenministerium bleiben die Kontrollen trotz gesunkener Migrationszahlen vorerst aufrecht.

Es handelt sich dabei nicht um eine Reaktion auf einen neuen konkreten Zwischenfall in Slowenien, sondern um die Fortsetzung einer bestehenden Sicherheits- und Migrationspolitik.