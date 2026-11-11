Austrian Airlines ändert Online-Check-in: Das ist jetzt Pflicht

Bei Austrian Airlines gelten neue Regeln für den Online-Check-in. Wer über die Website oder App einchecken möchte, benötigt seit Anfang November in vielen Fällen ein kostenloses Benutzerkonto.

Seit dem 2. November 2026 benötigen Passagiere bei Abflügen aus Österreich für den regulären Online-Check-in bei Austrian Airlines eine sogenannte Travel ID. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Benutzerkonto, das auch bei mehreren anderen Fluggesellschaften der Lufthansa Group genutzt werden kann. Die neue Regel wird schrittweise nach Abflugregion eingeführt und soll ab 30. November weltweit bei den beteiligten Airlines gelten. Für bestimmte Buchungen bestehen Ausnahmen.

Mit der Travel ID will die Lufthansa Group den digitalen Check-in vereinheitlichen und Reisenden ermöglichen, ihre Buchungen und persönlichen Daten über einen gemeinsamen Zugang zu verwalten. Betroffen sind neben Austrian Airlines auch Lufthansa, SWISS, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss und Discover Airlines. Eurowings und ITA Airways gehören bislang nicht zu den betroffenen Fluggesellschaften. Reisende werden vor ihrem Flug per E-Mail, in der Check-in-Einladung und auf den entsprechenden Internetseiten über die neue Voraussetzung informiert.

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Zeitplan der Einführung

Die Einführung erfolgt in mehreren Etappen. Bereits seit dem 20. Oktober 2026 gilt die Travel-ID-Pflicht für den regulären Online-Check-in bei Abflügen aus dem Schengenraum, ausgenommen Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 2. November folgten Österreich, europäische Nicht-Schengenstaaten sowie weitere Flughäfen in Deutschland und der Schweiz.

Ab 16. November gilt die Regel auch für Abflüge aus München und Zürich sowie aus den USA, Kanada und Mexiko. Am 30. November folgen Frankfurt und alle übrigen Regionen. Damit soll die Umstellung im weltweiten Streckennetz der beteiligten Fluggesellschaften abgeschlossen sein.

Der Ablauf beginnt wie gewohnt: Passagiere rufen ihre Buchung mit Namen und Ticketnummer oder Buchungscode auf. Anschließend loggen sie sich mit der Travel ID ein oder legen ein neues Konto an und hinterlegen ihre Passdaten. Bei Flügen ab oder nach Wien öffnet der Online-Check-in in der Regel 47 Stunden vor dem Abflug.

Bei einzelnen Zielen kann diese Frist anders ausfallen.

Ausnahmen möglich

Wer am Flughafen am Schalter oder an einem Automaten eincheckt, braucht keine Travel ID. Auch online geht es in bestimmten Fällen ohne Konto, etwa bei Gruppenbuchungen, bei Tickets anderer Fluggesellschaften und bei vielen Charter- und Veranstalterreisen.

Kümmert sich eine Person um eine gemeinsame Buchung, reicht ein einziger Zugang für alle Mitreisenden.