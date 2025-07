Vater prügelt drei Kindergarten-Mitarbeiter ins Krankenhaus

Ein Streit unter Kindern eskaliert zum brutalen Angriff: In einem bayerischen Kindergarten prügelt ein Vater drei Erzieher nieder und tritt auf sie ein.

In einem katholischen Kindergarten in der bayerischen Stadt Neuburg an der Donau kam es am Montagvormittag zu einem schockierenden Zwischenfall. Ein 30-jähriger Vater drang gegen 10 Uhr in die Einrichtung St. Ulrich ein und verübte einen brutalen Angriff auf drei Mitarbeiter. Der Auslöser war vergleichsweise nichtig: eine Auseinandersetzung zwischen Kindern. Nach Erkenntnissen der Ermittler reagierte der Mann äußerst aggressiv auf die Art, wie die Pädagogen mit seinem Sohn nach dem Streit umgegangen waren.

Der Angreifer ging mit extremer Brutalität vor. Zunächst schlug er einem 24-jährigen Erzieher mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden ging. Anschließend trat der Vater auf den am Boden liegenden Mann ein. Danach wandte er sich einer 44-jährigen Erzieherin zu, die er ebenfalls mit einem Faustschlag niederstreckte. Die Frau wurde mehrfach gegen den Kopf getreten, wie die Polizei mitteilte.

Als eine 40-jährige Kollegin einschreiten wollte, schleuderte der Angreifer ihren Kopf gegen einen Türrahmen. Alle drei Kita-Mitarbeiter wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Schnelle Festnahme

Nach seinem Gewaltausbruch flüchtete der 30-Jährige mit seinem Fahrzeug vom Tatort. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte schnell zum Erfolg – der Mann wurde kurze Zeit später an seinem Wohnort festgenommen. Laut Informationen des „Donaukurier“ verhielt sich der Täter bei seiner Festnahme ruhig und leistete keinen Widerstand. Die Beamten waren gemeinsam mit einem Gerichtsvollzieher an der Adresse des Mannes erschienen.

Heinz Rindlbacher, der Leiter der Polizeiinspektion Neuburg, erklärte zum Tatmotiv: „Der 30-Jährige war offenbar nicht damit einverstanden, wie die dortigen Pädagogen mit der Situation umgegangen sind.“ Ursprünglich hätten die Erzieher vermutet, der Vater wolle ein Gespräch führen, doch stattdessen eskalierte die Situation sofort.

Folgen des Angriffs

Dem „Donaukurier“ zufolge wurden mehrere Kinder Zeugen des gewaltsamen Übergriffs. Ob die Kinder psychologische Unterstützung benötigen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kindertagesstätte blieb vorerst geschlossen.

Polizeichef Rindlbacher fand deutliche Worte: „Ein derartiges Verhalten ist unentschuldbar und in keinem Fall zu tolerieren.“ Gegen den Vater wurde inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Der Vorwurf lautet auf schwere Körperverletzung.

Eine der angegriffenen Erzieherinnen befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung.

Gewerkschaft warnt vor zunehmenden Übergriffen

In Reaktion auf den Vorfall fordert die Gewerkschaft Verdi mehr Respekt und besseren Schutz für pädagogisches Personal in Kindertagesstätten. Nach Angaben der Gewerkschaft handelt es sich keineswegs um einen Einzelfall – bundesweit nehmen Übergriffe auf Erzieherinnen und Erzieher zu. Verdi betont, dass verstärkte Präventionsmaßnahmen und ein gesellschaftliches Umdenken im Umgang mit pädagogischen Fachkräften dringend notwendig seien.

