Mindestens 40 Schläge gegen Baby: Vater zu 58 Jahren Haft verurteilt

Ein zwei Monate altes Baby, ein brutaler Vater und ein Urteil, das Jahrzehnte hinter Gittern bedeutet.

Ein US-amerikanischer Mann wurde zu 58 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er seine zwei Monate alte Tochter durch schwere Misshandlungen getötet hatte.

Der Fall von Dylan James Brown sorgte für Entsetzen in der Öffentlichkeit. Am 7. August 2025 verübte Brown an seiner Tochter Mia eine brutale Gewalttat, bei der das Kind mindestens 40 Schläge erlitt. Die Folgen waren verheerend: mehrere Knochenbrüche, darunter am Schädel und an mehreren Rippen.

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Brutale Gewalttat

Obwohl Brown Schutzbehauptungen aufstellte, brachte die Obduktion den tatsächlichen Hergang der Tat ans Licht. Auch Mias Mutter, Keeley O’Keefe, wurde von Brown angegriffen – sie verlor dabei das Bewusstsein. Ein medizinischer Gutachter beschrieb das Ausmaß von Mias Verletzungen als vergleichbar mit den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls.

Trotz dieser erdrückenden Beweislage bestand Brown darauf, die Verletzungen seien durch missglückte Wiederbelebungsversuche entstanden.

Urteil und Geständnis

Brown hatte ein Geständnis abgelegt, was ihm half, einer Verurteilung wegen Mordes zu entgehen – dennoch wurde er zu 58 Jahren Haft verurteilt. Frühestens nach 35 Jahren kann er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen.

In einem Statement vor Gericht äußerte er sich reumütig: „Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die meine Tat betroffen hat.“ Und weiter: „Ein Leben, das ausgelöscht wurde – und das bereue ich jeden Tag.“ Abschließend erklärte er: „Und egal, welche Entscheidung heute fällt, ich werde die Zeit nutzen, um ein besserer Mensch zu werden.“