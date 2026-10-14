Vater prügelt zwei Monate alte Tochter zu Tode – Mutter bewusstlos gewürgt

40 Schläge, zwei Monate alt, keine Chance: Das Urteil gegen Dylan James Brown fiel nach einem der erschütterndsten Fälle des Jahres.

Ein 24-jähriger US-Amerikaner ist wegen der Tötung seiner zwei Monate alten Tochter zu 58 Jahren Haft verurteilt worden. Dylan James Brown kann frühestens nach 35 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen.

Am 7. August 2025 schlug Brown mindestens 40-mal auf den kleinen Körper seiner Tochter Mia ein. Die anschließende Obduktion dokumentierte schwere Knochenbrüche an Schädel, Rippen und Schambein. Als Keeley O’Keefe, die Mutter des Kindes, versuchte, ihre Tochter zu schützen, wurde auch sie von Brown attackiert und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt.

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Vereinbarung mit Staatsanwaltschaft

Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft entging Brown einer Anklage wegen Mordes, erhielt jedoch dennoch eine langjährige Freiheitsstrafe. Vor Gericht wandte er sich mit den Worten an die Betroffenen: „Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die meine Tat betroffen hat.“ Weiter erklärte er: „Ein Leben, das ausgelöscht wurde – und das bereue ich jeden Tag.“

Ein gerichtlicher Sachverständiger wies die von der Verteidigung vorgebrachte Darstellung zurück, wonach es sich bei dem Vorfall um einen missglückten Wiederbelebungsversuch gehandelt habe. Die Verletzungen des Kindes seien mit jenen vergleichbar, die bei einem schweren Verkehrsunfall entstehen.

Kindheit als Faktor

Die Verteidigung machte psychische Erkrankungen geltend, die Brown infolge von Missbrauchserfahrungen in seiner eigenen Kindheit erlitten habe.