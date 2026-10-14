Doppelter Schicksalsschlag für Papst Leo XIV.: Auch sein Bruder hat Krebs

Zwei Brüder, zwei Diagnosen, ein gemeinsamer Kampf – die Familie des Papstes erlebt gerade eine außergewöhnliche Bewährungsprobe.

Papst Leo XIV. und sein älterer Bruder Louis Prevost sehen sich derzeit mit schwerwiegenden Krebserkrankungen konfrontiert und mussten sich beide medizinischen Behandlungen unterziehen.

Der 71-jährige Papst wurde am 13. Oktober in der Gemelli-Klinik in Rom operiert. Bei ihm wurde ein Lungenadenokarzinom (eine Form von Lungenkrebs) festgestellt. Derzeit befindet er sich in der Erholungsphase.

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Zwei Brüder, zwei Diagnosen

Sein 74-jähriger Bruder Louis Prevost kämpft unterdessen in Florida gegen ein Multiples Myelom (Knochenmarkkrebs), eine Erkrankung der Immunzellen, die mit erheblichen gesundheitlichen Komplikationen verbunden sein kann. Bei Louis Prevost wurde die Krebserkrankung bereits im Jahr 2017 diagnostiziert. Zwei Jahre später, 2019, unterzog er sich einer Stammzellentherapie.

Wie sein aktueller Gesundheitszustand ist, bleibt nach Angaben seiner Frau Deborah derzeit offen. Die Operation des Papstes verlief laut Vatikan erfolgreich.

Hoffnung und Gebet

Trotz der belastenden Situation stehen die beiden Brüder in regelmäßigem Kontakt. Deborah Prevost berichtete, dass sie in der vergangenen Woche miteinander telefoniert haben. Sie äußerte sich zuversichtlich und erklärte: „Wir beten weiter und hoffen für beide auf das Beste.“

Louis Prevost wandte sich darüber hinaus in der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ an die Öffentlichkeit und rief dazu auf, für seinen Bruder zu beten.