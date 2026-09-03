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Bevorzugungsvorwurf

Babler-Vater bevorzugt? Spital wehrt sich gegen Vorwürfe

Babler-Vater bevorzugt? Spital wehrt sich gegen Vorwürfe
(FOTO: EPA / MAX SLOVENCIK)
1 Min. Lesezeit |

Auskgangspunkt der Debatte ist ein auffällig rascher OP-Termin im Orthopädischen Spital Speising. Eine parlamentarische Anfrage der FPÖ rückte den Fall ins politische Rampenlicht: Bablers Vater, der aus Niederösterreich stammt, wurde Mitte August operiert – nur wenige Wochen nach seiner Anmeldung. Angesichts üblicher Wartezeiten von sechs bis zwölf Monaten nährte das den Verdacht auf eine Vorreihung.

SPÖ wehrt ab

Die SPÖ trat den Vorwürfen mit Nachdruck entgegen. Ein Sprecher der Partei erklärte: „Wir weisen diesen Vorwurf mit aller Entschiedenheit zurück.“ Darüber hinaus bezeichnete er Angriffe auf den Gesundheitszustand von Familienangehörigen politischer Gegner als demokratiepolitische Entgleisung.

Die FPÖ hatte in ihrer Anfrage explizit von einer möglichen Bevorzugung und Vorreihung gesprochen – was dem Fall zusätzliche politische Sprengkraft verleiht.

Medizinische Dringlichkeit

Das Orthopädische Spital Speising seinerseits betonte, dass ausschließlich medizinische Kriterien für die Terminvergabe ausschlaggebend gewesen seien. Die Klinik verwies auf eine „sehr dringliche medizinische Problematik“, die den Eingriff notwendig gemacht habe.

Eine drastische Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten habe eine rasche Operation unumgänglich werden lassen.

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