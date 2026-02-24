Bier‑Schock: Österreicher trinken immer weniger!

Weniger Kneipen, weniger Ausgehabende, weniger Durst: Österreichs Bierbrauer spüren einen Wandel, der sich in harten Zahlen niederschlägt.

Österreichs Brauereien haben im vergangenen Jahr erneut einen Produktionsrückgang hinnehmen müssen. Laut Zahlen des Verbands der Brauereien fiel die heimische Bierproduktion 2025 um rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Export brach ein – um 10,8 Prozent.

Als Ursache gilt ein seit Jahren anhaltender Rückgang beim Bierkonsum, der sich nach Verbandsangaben auch auf andere Getränkesegmente wie Wein, Mineralwasser, Limonaden und Fruchtsäfte erstreckt. Eine im Auftrag des Brauereiverbands durchgeführte Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte der Befragten im Jahr 2025 seltener ausging als in den Jahren zuvor. Die Folge: Die Produktion von Fass- und Tankbier für die Gastronomie sank um vier Prozent.

Karl Schwarz, Obmann des Verbands österreichischer Brauereien, macht auch das Wirtshaus-Sterben für den Einbruch bei der Brauproduktion mitverantwortlich. Die Umfrage belegt zudem, dass nur noch ein Drittel der Befragten einen unerwartet freien Abend lieber im Lokal als zu Hause verbringt. Schwarz appelliert in diesem Zusammenhang: „Der Seele guttut, wenn man ausgeht.“

Kampagnen geplant

Florian Berger, Geschäftsführer des Brauereiverbands, sieht in der nachlassenden Inflation zumindest einen „Lichtblick“. Den früheren Höchststand bei Bierproduktion und Pro-Kopf-Verbrauch hält er allerdings für nicht mehr erreichbar. Um den Konsum anzukurbeln, plant der Brauereiverband in den kommenden Monaten Kampagnen, die Menschen dazu bewegen sollen, Bier wieder verstärkt in der Gastronomie zu trinken.

Gemeinsam mit Gastronomen sollen dafür Ideen erarbeitet werden – konkrete Konzepte gibt es bislang jedoch nicht.

Neben dem veränderten Ausgehverhalten der Konsumenten hat auch die Einführung des Einwegpfands auf Aludosen zu Beginn des Jahres 2025 den Bierabsatz belastet. Im Vergleich zu 2024 wurden 100 Millionen Dosen weniger verkauft, die Inlandsproduktion von Dosen sank insgesamt um 23 Prozent. Ganz aus dem Markt verschwinden soll die Dose dennoch nicht: „Überall dort, wo Bruchsicherheit entscheidend ist, bleibt sie relevant“, sagt Geschäftsführer Berger.

Alkoholfrei im Aufwind

Während das klassische Bier an Zuspruch verliert, gewinnt die alkoholfreie Variante zunehmend an Bedeutung. Der Inlandsausstoß von alkoholfreiem Bier legte 2025 um sechs Prozent zu. Gemessen an der Gesamtmenge bleibt der Anteil allerdings gering: „Jedes 25. getrunkene Bier ist ein alkoholfreies Bier“, so Obmann Schwarz.

Insgesamt wurden 2025 rund 30 Millionen Liter alkoholfreies Bier gebraut, was einem Anteil von vier Prozent am gesamten Inlandsausstoß entspricht. Besonders stark war das Wachstum im ersten Quartal, als im Zuge des „Dry January“ der Absatz alkoholfreier Biere gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent anzog.

Schwarz führt diesen Trend auf ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein sowie eine „zunehmende Alkoholabstinenz“ in der Bevölkerung zurück.