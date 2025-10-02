Burgenländer knackt Millionen-Jackpot mit simplem Quicktipp

Ein Burgenländer darf sich über einen Millionengewinn freuen. Bei der Mittwochsziehung knackte er den Lotto-Jackpot und sicherte sich damit mehr als 7,8 Millionen Euro.

Der glückliche Tipper hatte seinen Gewinn einem Quicktipp zu verdanken. Neben dem Hauptgewinner konnten auch zwei weitere Spieler jubeln, die jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl erzielten und dafür rund 110.000 Euro erhielten.

Die nächste Ziehung verspricht einen Jackpot von etwa 1,2 Millionen Euro.

Weitere Gewinner

Auch beim Joker gab es Grund zur Freude: Zwei Teilnehmer hatten die richtige Zahlenkombination 880765 auf ihrem Spielschein und gewannen dadurch jeweils rund 147.000 Euro.

Bei Lotto-Plus wurde der Hauptgewinn diesmal nicht geknackt. Die Gewinnsumme wurde daher auf die nächstniedrigere Gewinnklasse aufgeteilt, wodurch 119 Spielteilnehmer jeweils rund 4.800 Euro erhielten.