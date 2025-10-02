⇢ Geld-Gigant Musk: Vermögen explodiert auf 500 Milliarden

Ein Vermögenssprung von neun Milliarden Dollar an einem Tag – Elon Musk erreicht einen neuen finanziellen Höhepunkt und baut seinen Vorsprung als reichster Mensch der Welt weiter aus.

Laut Forbes hat das Vermögen des Unternehmers Elon Musk am Mittwochnachmittag einen neuen Höchststand erreicht, wie aktuelle Echtzeit-Daten belegen. Ein wesentlicher Faktor für diesen Vermögenszuwachs ist Musks Beteiligung am Elektroautohersteller Tesla. Dessen Aktienkurs verzeichnete am Montag einen Anstieg von etwa vier Prozent, was Musks Vermögen um rund neun Milliarden Dollar anwachsen ließ.

Nach Angaben von Forbes besitzt Musk zwölf Prozent der Tesla-Anteile mit einem aktuellen Wert von 191 Milliarden Dollar. Zusätzlich hält er eine 42-prozentige Beteiligung am Raumfahrtunternehmen SpaceX, die mit 168 Milliarden Dollar bewertet wird. Weitere 60 Milliarden Dollar stammen aus seinem 53-prozentigen Anteil an xAI Holdings – einem Unternehmen, das durch die Verschmelzung seiner KI-Firma xAI mit dem 2022 akquirierten Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) entstand.

Musks Vergütungspaket

Der Verwaltungsrat von Tesla hat kürzlich ein neues Vergütungspaket für Musk vorgeschlagen, das ihm Tesla-Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen könnte. Mit seinem aktuellen Vermögen liegt Musk nun 150 Milliarden Dollar vor dem zweitreichsten Menschen der Welt, Larry Ellison, dem Gründer des US-amerikanischen Softwarekonzerns Oracle.