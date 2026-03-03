Der größte Exporteur Bosniens steigt in Milliardenmarkt ein

Bosniens größter Exporteur wechselt die Spur: Nova Alumina baut künftig Produkte, die in jedem Fahrzeug stecken.

Der größte Exporteur Bosnien und Herzegowinas wagt den Sprung in eine neue Branche: Das Unternehmen Nova Alumina hat mit dem Bau einer Produktionsanlage für Automobilflüssigkeiten begonnen und erweitert damit sein Geschäftsfeld weit über die klassische Aluminiumoxid-Produktion hinaus. Gefertigt werden sollen künftig AdBlue, Frostschutzmittel und Scheibenreiniger – Produkte, die in der modernen Fahrzeugtechnik zu den meistgefragten Verbrauchsmaterialien zählen.

Den Auftakt zur Bauphase markierte die Betonierung der Bodenplatte des künftigen Werks, mit der die technische Grundlage für die Installation moderner Fertigungsanlagen gelegt wurde. In einem ersten Schritt soll der heimische Markt in Bosnien und Herzegowina beliefert werden; in einer zweiten Phase ist die Expansion in EU-Länder und weitere internationale Märkte geplant – abhängig von Marktanalysen und bestehenden Partnervereinbarungen, wie aus dem Unternehmen verlautet.

Liqui Moly als Partner

Wie das Portal BiznisInfo.ba bereits früher berichtet hatte, steigt Alumina Zvornik bei diesem Vorhaben mit Unterstützung des deutschen Unternehmens Liqui Moly ein – einer der weltweit bekanntesten Marken für Motoröle, Additive und technische Flüssigkeiten.

Mit dem Einstieg in dieses Segment positioniert sich Nova Alumina in einem Wachstumsmarkt: AdBlue, eine wässrige Harnstofflösung mit einem Reinheitsgehalt von 32,5 Prozent, kommt in SCR-Systemen (Abgasreinigung) von Dieselfahrzeugen zum Einsatz und reduziert den Ausstoß von Stickoxiden. Das Produkt ist Voraussetzung für die Einhaltung der europäischen Abgasnorm Euro 6, gilt als ungiftig und motorschonend – und verzeichnet angesichts des globalen Trends zu emissionsärmeren Fahrzeugen von Jahr zu Jahr steigende Nachfragezahlen.

Kühlflüssigkeiten auf Basis von Monoethylenglykol stabilisieren die Betriebstemperatur des Motors, schützen vor Korrosion und verhindern das Einfrieren des Kühlkreislaufs.

Scheibenreiniger wiederum gehört zu den unverzichtbaren Grundprodukten der Fahrzeugpflege.