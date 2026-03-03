KOSMO KOSMO
Kreml fordert sofortigen Waffenstillstand – „Zivile Ziele unzulässig

Foto: epa/PAVEL BEDNYAKOV / AP POOL
Moskau meldet sich mit einer ungewöhnlich klaren Forderung zu Wort – mitten in einer Phase globaler Eskalation.

Russland hat sich für eine umgehende Einstellung der Kampfhandlungen in den laufenden Konflikten in Nahost ausgesprochen. Die Forderung fällt in eine Phase wachsender internationaler Spannungen, in der Appelle zur Deeskalation aus verschiedenen Richtungen zunehmen.

Kreml-Appell

Ein Sprecher des Kremls unterstrich die Notwendigkeit, die Gewalt ohne weiteren Verzug zu beenden, und appellierte an alle involvierten Seiten, die Waffen sofort niederzulegen.

