Serbien schockt: Zug nach Budapest – so günstig ist das Ticket wirklich!

Drei Stunden, zwei Hauptstädte, ein überraschend günstiger Preis – die Bahnverbindung Belgrad–Budapest nimmt konkrete Formen an.

Ab dem 27. März sollen Reisende die Bahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest nutzen können – und das zu einem günstigeren Preis als zunächst in Aussicht gestellt. Bauministerin Aleksandra Sofronijevic gab beim Kopaonik Business Forum bekannt, dass das Ticket für eine einfache Fahrt rund 25 Euro kosten soll, statt der ursprünglich kommunizierten 32 Euro.

Ticketpreis sinkt

„Es wird noch über den endgültigen Preis verhandelt – angekündigt waren 32 Euro. Am Donnerstag findet das letzte Treffen mit der ungarischen Seite statt, und es zeichnet sich ab, dass der Ticketpreis bei etwa 25 Euro liegen wird“, erklärte Sofronijevic im Rahmen des Panels „Infrastruktur und Vernetzung: Grundlagen für nachhaltiges Wachstum“.

Die Fahrzeit zwischen den beiden Hauptstädten soll rund drei Stunden betragen, ein Hin- und Rückfahrtticket würde demnach bei 50 Euro liegen. Für den Betrieb auf dieser Strecke hat Serbien fünf Garnituren der Soko-Elektrozüge angeschafft, Ungarn drei.

Den Startschuss für den ersten Personenzug hat die ungarische Seite offiziell für den 27. März angekündigt.

Der Güterverkehr auf der Strecke läuft bereits.