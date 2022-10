Die reichsten Balkan-Stars und ihr unglaubliches Vermögen

Die bekannte Website „Celebrity Net Worth“ sammelte das Vermögen von Persönlichkeiten aus der Welt der Unterhaltung, des Sports und anderer Branchen, und diese Stars sind die reichsten in unserer Region.

Novak Djokovic – 226 Millionen Euro

Der erfolgreichste serbische Tennisspieler Novak Djokovic verfügt über ein Nettovermögen von 226 Millionen Euro. Djokovic entwickelte sich nach einer Karriere voller beeindruckender Siege zu einem der besten Tennisspieler aller Zeiten. 2016 war er der erste Spieler, der alle drei großen Titel auf drei verschiedenen Belägen hielt. Er ist auch der einzige männliche Tennisspieler, der alle neun ATP Tour Masters 1000gewonnen hat. Während seiner Karriere war er fünf Mal der bestplatzierte Spieler der ATP.

Dino Merlin – 102 Millionen Euro

Singer-Songwriter, Produzent und Musiker Dino Merlin bricht in Sachen Musik mit allen Klischees. Sein Vermögen wird auf 102 Millionen Euro geschätzt. Er ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten Künstler aus Bosnien und Herzegowina. Merlin spielt Gitarre, Bass und Keyboards und spielt Stilrichtungen wie Pop, Pop-Rock, Pop-Folk und Disco.

Svetlana Ceca Raznatovic – 82 Millionen Euro

Svetlana Raznatovic hat ein Nettovermögen von 82 Millionen Euro. Angesichts der Tatsache, dass Ceca seit 1988 eine beliebte Sängerin und eine der bestbezahlten serbischen Musikkünstlerinnen ist, ist es nicht verwunderlich, dass ihr Nettovermögen auf Millionen geschätzt wird. Sie hat 19 Studioalben veröffentlicht. Die Öffentlichkeit spekuliert, dass ihr meistverkauftes Album “Decenija” ist, das sie 2001 veröffentlichte. Es verkaufte sich damals unglaubliche 550.000 Mal.

Zdravko Colic – 20 Millionen Euro

Sänger Zdravko Colic, der über ein Nettovermögen von 20 Millionen Euro verfügt, gilt als einer der größten Stars der Region. Er ist sehr beliebt in der Gegend, die einst als Jugoslawien bekannt war, und er wurde “serbischer Tom Jones” genannt. Er veröffentlichte 15 Studioalben, die in unglaublichen Mengen in ganz Jugoslawien verkauft wurden. Die Auflage seiner Alben überstieg 700.000 Exemplare, und dank Jugoton nahm er sie auch in London auf. Er ist der erste Sänger, der mit einer diamantenen Schallplatte dieses Hauses ausgezeichnet wurde.

Goran Bregovic – 20 Millionen Euro

Der Musiker und Songwriter Goran Bregovic kann auf eine reiche Erfahrung in seiner Karriere sowie auf Auslandskooperationen zurückblicken. Sein Nettovermögen wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. Bregovic ist auch Sänger, spielt aber auch Gitarre und Bass, und seine Musikrichtungen umfassen Rock, Folk, Welt- und Filmmusik. Er ist vor allem als Leadgitarrist der Gruppe Bijelo Dugme bekannt.

Lepa Brena – 16 Millionen Euro

Die ex-jugoslawische Sängerin Lepa Brena hat ein Nettovermögen von über 16 Millionen Euro. Mit mehr als 40 Millionen verkauften Tonträgern ist sie die meistverkaufte Künstlerin im ehemaligen Jugoslawien. Obwohl ihr richtiger Name Fahreta Zivojinovic ist, ist sie besser bekannt unter dem Künstlernamen Lepa Brena.

