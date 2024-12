Diese serbische Ärztin lässt Lindsay Lohan rückwärts altern!

Die Schauspielerin Lindsay Lohan sorgt für Aufsehen: Mit 38 Jahren sieht sie jugendlicher aus als in ihren Zwanzigern. Diese bemerkenswerte Veränderung wirft die Frage auf, was ihr verjüngtes Aussehen bewirkt hat. Ihr Vater hatte in der Vergangenheit erwähnt, dass sie sich möglicherweise kosmetischen Behandlungen unterzogen habe. Nun hat Lindsay selbst das Geheimnis ein Stück weit gelüftet.

Auf Instagram teilte Lindsay Lohan ein Foto von sich mit Dr. Radmila Lukian. „Mit meiner lieben Dr. Radmila Lukian“, schrieb sie dazu und hob hervor, wie wichtig Hautpflege für sie ist. Die gebürtige Serbin, die als „Zauberdoktor“ bekannt ist, betreibt die Dermatologie-Klinik Lucia in Dubai, wo Lindsay seit längerem lebt. Die Klinik ist bekannt für Anti-Aging-Behandlungen und zieht viele Prominente an, die sich eine jugendliche Ausstrahlung bewahren möchten.

Zu den berühmten Klienten von Dr. Lukian zählen Naomi Campbell, die mit 53 Jahren immer noch erstaunlich jung aussieht, sowie die Schauspielerin Eva Longoria Bastón, die seit ihrer Rolle in „Desperate Housewives“ für ihren zeitlosen Look gelobt wird. Die Klinik bietet sowohl dermatologische als auch ästhetische Behandlungen an und heißt auch Männer willkommen, die sich einer Verjüngung unterziehen möchten. Auf dem Instagram-Profil der Klinik werden revolutionäre Verjüngungsverfahren hervorgehoben, die verblüffende Ergebnisse zeigen.

Treffpunkt für internationale Stars

Es wird spekuliert, dass sogar Donatella Versace, die Chefdesignerin des bekannten Modehauses, Kundin von Dr. Lukian sein könnte. Die sichtbare Verjüngung von Versace hat diese Vermutungen nur verstärkt. Lindsay Lohan arbeitet eng mit Versace zusammen, was die Verbindung zu Dr. Lukian weiter unterstreicht.

Lohan, die schon zu Beginn ihrer Karriere durch ihre natürliche Schönheit bestach, hatte sich nach Jahren voller Skandale aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Nun ist sie zurück in der Öffentlichkeit, wobei ihre Verwandlung mehr Aufmerksamkeit erregt als ihre schauspielerischen Erfolge.

Im Juli 2023 erlebte Lindsay einen bedeutenden Einschnitt in ihrem Privatleben: Mit ihrem Ehemann Bader Shammas begrüßte sie ihr erstes Kind, einen Sohn. Die Geburt fand in Dubai statt, begleitet von ihrer Mutter Dina und weiteren Familienmitgliedern. Lindsay und Bader hatten sich vor der Pandemie kennengelernt, 2021 folgte die Verlobung, und im Jahr 2022 heirateten sie – an ihrem Geburtstag wurde die Hochzeit öffentlich gemacht.

In ihrer langen Karriere hat Lindsay Lohan viele Höhen und Tiefen durchlebt. Als frischgebackene Mutter beginnt sie nun ein neues Kapitel in ihrem persönlichen und beruflichen Leben.