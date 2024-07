FBI: Identität des Trump-Schützen festgestellt!

Die Ermittlungen in Bezug auf den mutmaßlichen Versuch, den früheren US-Präsidenten Donald Trump zu ermorden, gewinnen an Dynamik. Amerikanische Medienhäuser, darunter NBC und CBS, haben unter Berufung auf FBI-Quellen Einzelheiten über den mutmaßlichen Angreifer preisgegeben.

Details zum mutmaßlichen Täter

Das FBI identifizierte den Verdächtigen als den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park, Pennsylvania. Crooks, interessanterweise als Mitglied der Republikanischen Partei registriert, spendete ebenfalls eine kleine Summe an Act Blue, eine Organisation, die primär demokratische Kandidaten unterstützt.

Keine Vorstrafen

In den öffentlichen Gerichtsakten von Pennsylvania sind keine Vorstrafen für Thomas Matthew Crooks verzeichnet. Die genauen Beweggründe der Tat bleiben weiterhin unklar, während das FBI intensiv ermittelt.

Bildungsweg und Ehrungen

Crooks machte 2022 seinen Abschluss an der Bethel Park High School und erhielt im gleichen Jahr einen „Star Award“ der National Math and Science Initiative für seine Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften.

Der Angriff auf Trump

Trump berichtete, er sei durch die Schüsse leicht am Ohr verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich während einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, und führte zum Tod eines Zuschauers sowie zu schweren Verletzungen zweier weiterer Personen.

Sicherheitsreaktionen und Folgen

Nach dem Angriff brachte der Secret Service Trump in Sicherheit. Der Angreifer wurde von den Einsatzkräften überwältigt, nachdem er die Schüsse aus einer erhöhten Position abgegeben hatte. Die Pennsylvania Polizei betont, dass die Aufklärung des Motivs und die Suche nach möglichen Komplizen Vorrang haben.

Die Ermittlungen zu diesem beunruhigenden Ereignis sind im Gange und heben einmal mehr die tiefgreifenden politischen Spannungen sowie die Bedeutung der Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen in den USA hervor.