25-jähriger stirbt durch Besuch bei Schamanen!

Ein dramatisches Ereignis berührt Italien zutiefst: der tragische Tod eines 25-jährigen Barkeepers fügt sich in eine Reihe besorgniserregender Vorfälle ein, die landesweit für Aufsehen sorgen. Der junge Mann, Alex M. aus Marcon, der Bezirk Venedig, wurde Anfang Juli 2024 tot auf einer kleinen Insel in der Nähe von Treviso vorgefunden, ein Umstand, der lange Zeit viele Fragen aufwarf.

Eine unbegreifliche Tragödie



Sein Tod, dessen Umstände nun durch die Resultate der Autopsie ein wenig weniger mysteriös erscheinen, veranlasst zu einer gründlichen Untersuchung. Es wird enthüllt, dass Alex M. wahrscheinlich an einem zweitägigen schamanischen Ritual mit rund 20 anderen Teilnehmern in Vidor, organisiert durch eine Gruppe von Musikern, teilgenommen hatte. Im Zuge dessen könnte er ein halluzinogenes Getränk konsumiert haben.

Tiefergehende Ermittlungen notwendig



Nachdem alle Teilnehmer bezüglich des Hergangs befragt wurden, schließen die Ermittler sowohl einen Suizid als auch einen Unfallfinden als Ursache aus. Stattdessen deutet alles darauf hin, dass der Tod des jungen Mannes die direkte Folge von Schlägen auf den Kopf war, worauf sein Körper in den Fluss Piave geworfen wurde. Interessant ist, dass kein Wasser in seiner Lunge gefunden wurde, was die These des Ertrinkens widerlegt.

Verdächtige im Fokus



Die Suche nach der Tatwaffe dauert an, während sich der Verdacht auf zwei Kolumbianer konzentriert, die bisher nicht auffindbar sind und vermutlich das Land verlassen haben könnten. Ihre Beteiligung ist momentan Gegenstand intensiver Nachforschungen. Der Veranstalter des Musiktreffens verwahrt sich gegen jegliche Unterstellungen einer Beteiligung seiner Mitarbeiter und erläutert, dass Alex M. während der Veranstaltung abrupt das Gelände verließ und daraufhin verschwand.

Fragen ohne Antworten



Trotz intensiver Suche durch die beiden Kolumbianer bleibt der Verbleib von Alex M. für Stunden ungeklärt, bis schließlich die Polizei alarmiert wird. Es gibt Berichte über den Konsum verschiedener Drogen während des Festivals, von denen der Veranstalter behauptet, keine Kenntnis gehabt zu haben. Die Ermittlungen dauern an, während die Gemeinschaft versucht, mit dem Verlust eines jungen Lebens zurechtzukommen und Antworten auf die quälenden Fragen zu finden, die Alex Ms. Tod umgeben.