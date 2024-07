Kane hat Schmerzen: Aus vor EM-Finale?

In ganz Europa sind die Blicke auf das bevorstehende EM-Finale gerichtet, bei dem England im Berliner Olympiastadion auf Spanien trifft. Ein Schlüsselspieler, dessen Anwesenheit auf dem Spielfeld besonders mit Spannung erwartet wird, ist Harry Kane, Englands Kapitän. Trotz hartnäckiger Rückenschmerzen, die ihn bereits während des gesamten Turniers begleitet haben, ist Kane entschlossen, sein Team im Kampf um den Titel zu unterstützen.

Kämpfernatur Harry Kane

Kane, deren Rückenprobleme ihn bereits zu vorzeitigen Auswechslungen in den K.o.-Spielen zwangen, hat trotz der Schmerzen seine Teilnahme am Finale zugesichert. In einem kürzlich geführten Interview mit dem „Daily Express“ bekräftigte der englische Kapitän seine Bereitschaft für das anstehende Spiel: „Ich bin bereit und fit für das Finale“, so Kane. Eine Aussage, die sowohl Fans als auch Teamkollegen hoffen lässt.

Englands Hoffnungen ruhen auf Kane

Gareth Southgate, Englands Teammanager, scheint ebenfalls kein Risiko eingehen zu wollen und hat Scans zur Überprüfung von Kanes Rückenschmerzen verneint. „Es wurden keine Scans durchgeführt, nein. Soweit wir wissen, ist alles in Ordnung“, verkündete Southgate, was die Spekulationen rund um Kanes Einsatz im Finale weiter anheizt. Die englischen Fans, von denen viele zur Unterstützung ihres Teams in Berlin erwartet werden, setzen große Hoffnungen in ihren Kapitän, dessen Einsatz als entscheidend für den Ausgang des Spiels angesehen wird.

Spannung bis zum Anpfiff

Während das englische Team auf einen geschichtsträchtigen Sieg hofft, der die lange Titeldürre seit 1966 beenden könnte, stellt sich die Frage, inwieweit Kanes physische Verfassung ihn im Finale gegen Spanien unterstützen kann. Der Stürmer, bekannt für seinen Kampfgeist, ist gewillt, für den Erfolg seines Teams durchzuhalten, auch wenn die Rückenschmerzen erneut auftreten sollten. Fußballfans erwarten gespannt dieses hochkarätige Match, bei dem Kanes Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit, physische Herausforderungen zu überwinden, entscheidend für Englands Streben nach Ruhm sein könnten.