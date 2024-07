Mutter stirbt bei Rettung ihres Sohnes aus gestohlenem Auto!

In einer erschütternden Begebenheit in Ohio, USA, verlor eine Mutter ihr Leben, als sie versuchte, ihren Sohn aus einem gestohlenen Auto zu retten. Die 29-jährige Frau, die als Sprachtherapeutin und Kellnerin tätig war, wurde von ihrem eigenen Fahrzeug erfasst, nachdem mutmaßliche Diebe dieses entwendeten, während ihr sechsjähriger Sohn noch darin schlief.

Die dramatische Nacht

Nach einem langen Arbeitstag in einem Vorschulprogramm holte die alleinerziehende Mutter ihren Sohn von der Babysitterin ab und ließ ihn im Auto zurück, um kurz eine vergessene Sache zu holen. In diesem Moment setzten mutmaßliche Täter das Fahrzeug in Bewegung. Im verzweifelten Versuch, ihr Kind zu retten, eilte sie zurück, wurde jedoch vom eigenen Auto erfasst und schwer verletzt. Wenige Stunden später erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Kind unverletzt aufgefunden

Der kleine Junge blieb glücklicherweise unverletzt und konnte in der Nähe des Tatorts in dem mittlerweile verlassenen Fahrzeug gefunden werden. Die erschütternde Nachricht von der Selbstlosigkeit der Mutter verbreitete sich rasch in ihrer Gemeinschaft. Die Schule, an der sie arbeitete, veröffentlichte eine Erklärung, in der sie Alexa als Heldin beschrieb, die ihr Leben im Versuch, ihr Kind zu retten, verlor.

Ermittlungen laufen

Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen. Bislang wurden keine Verdächtigen gefasst, doch Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass zwei Männer, die in der Nähe des Geschehens beobachtet wurden, möglicherweise mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnten.

Ein ähnlicher Fall in Wisconsin

Dieser Vorfall erinnert an eine ähnliche Tragödie, die Anfang des Jahres in Wisconsin für Schlagzeilen sorgte. Dort wurden zwei Mädchen in einem gestohlenen Fahrzeug von einem Dieb entführt, während ihr Vater abgelenkt war. Die achtjährige Tochter blieb mutig neben ihrer Schwester im Auto sitzen und konnte später mittels des Telefons ihres Vaters Hilfe holen. Die Kinder blieben unverletzt, und die Polizei konnte die Täter kurz darauf fassen.

Die Gemeinschaft in Ohio wird durch diese Tragödie an die Gefahren erinnert, die im Alltag auftreten können, und die außergewöhnlichen Akte des Muts, die manchmal erforderlich sind.