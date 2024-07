Zweitägige Suche: Baby lebend im Straßengraben gefunden

In einem dramatischen Einsatz am Rande einer Autobahn in den Vereinigten Staaten konnte ein einjähriger Junge gerettet werden, nachdem er zwei Tage allein einem Hurrikan ausgesetzt war.

Die Geschichte des kleinen Kingtrail, der in einem Straßengraben krabbelnd gefunden wurde, während Hurrikan Beryl wütete, wird schon jetzt als Wunder gefeiert.

Dramatische Umstände führen zur Rettung

Die dramatischen Ereignisse nahmen ihren Anfang, als der kleine Legend Jack, der vierjährige Bruder von Kingtrail, tot in einem Teich entdeckt wurde. Die Mutter, Aaliyah Jack, wurde daraufhin verhaftet, doch das Schicksal des kleinen Kingtrail blieb lange Zeit ungewiss.

Die intensive Suche nach dem Jungen erstreckte sich über zwei Tage, während derer das Wetter stetig schlechter wurde. Der Hurrikan Beryl zog mit seiner zerstörerischen Kraft direkt über das Suchgebiet, was die Sorge um das Wohl des Kleinkinds verstärkte.

Ein Wunder am Straßenrand

Gegen alle Wahrscheinlichkeit wurde Kingtrail von einem aufmerksamen Lastwagenfahrer an der Interstate 10 entdeckt. Der kleine Junge, unbeschadet bis auf zahlreiche Mückenstiche, krabbelte unbekümmert im Straßengraben. Sein Fundort, ausgesetzt den Elementen inmitten eines Sturms, macht seine Rettung umso bemerkenswerter.

Gary „Stitch“ Guillory, der Sheriff, sprach mit Erleichterung über das Überleben des Kleinen: „Wir betrachten diesen Einjährigen als unser Wunderbaby, weil er noch lebt“. „Der Junge lag zwei Tage lang bei Wind und Wetter am Straßenrand“, sagte der Sheriff zu Journalisten: „Gott sei Dank hat der Trucker ihn bemerkt.“

Offene Fragen und Ermittlungen

Während Kingtrail nun sicher ist und sich von seinem unfreiwilligen Abenteuer erholt, sind viele Fragen offen bezüglich der Umstände, die zu dieser Situation führten. Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache seines Bruders geben, während die Mutter sich einer Reihe von Anklagen gegenübersieht.