Shannen Doherty verliert Kampf gegen Krebs

Die Film- und Fernsehwelt trauert um einen ihrer größten Stars: Shannen Doherty ist am Samstag im Alter von 53 Jahren gestorben.

Jahrelanger Kampf

Nach einem mutigen und öffentlichen Kampf gegen den Krebs hat die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie „Charmed“ und „Beverly Hills, 90210“, ihren letzten Kampf verloren. Ihr Tod wurde am Sonntag von ihrer langjährigen Sprecherin Leslie Sloane Publikation bestätigt: „Am Samstag, dem 13. Juli, verlor sie ihren Kampf gegen den Krebs, nachdem sie jahrelang gegen die Krankheit gekämpft hatte.“

In der Nachricht hieß es weiters: „Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war von ihren Lieben und ihrem Hund ,Bowie‘ umgeben“. Es ist ein Verlust, der nicht nur ihre Familie und Freunde, sondern auch Fans weltweit tief berührt.

Frühe Jahre und Durchbruch

Geboren 1971 in Memphis, Tennessee, fand Shannen Doherty schon früh den Weg zur Schauspielerei. Ihre Eltern, eine Schönheitssalonbesitzerin und ein Finanzexperte, unterstützten sie auf ihrem Weg zur Leinwand. Ihre erste bedeutende Rolle spielte sie in der Serie „Unsere kleine Farm“. Der große Durchbruch kam jedoch mit der Rolle der Brenda Walsh in der Kultserie „Beverly Hills, 90210“ im Jahr 1990.

Karriere und Herausforderungen

Doherty war bekannt für ihre Rollen in hochkarätigen Serien, aber ihr Weg war nicht immer leicht. Konflikte und Auseinandersetzungen am Set führten zu ihrem Ausstieg aus „Beverly Hills, 90210“ und später auch aus „Charmed – Zauberhafte Hexen“. Trotz der Herausforderungen in ihrer Karriere fand Doherty immer wieder den Weg zurück ins Rampenlicht, zuletzt in kleineren Rollen und Gastauftritten. Neben ihrer Schauspielkarriere engagierte sie sich aktiv für den Tierschutz und nutzte ihre Plattform, um Bewusstsein für den Kampf gegen Krebs zu schaffen – eine Schlacht, die sie nun verloren hat.

Offenheit machte Betroffenen Mut

Ihre Diagnose teilte Doherty 2015 öffentlich mit; seither nutzte sie ihre Stimme, um anderen Mut zu machen und über ihre Behandlungen zu sprechen. In ihrem Podcast beispielsweise teilte sie ihre Unsicherheiten und Ängste. Erst im Juni erklärte sie, dass sie sich erneut eine Chemotherapie machen muss: „Ich habe keine Ahnung, wie lange ich die Chemo machen muss. Ich habe keine Ahnung, ob es drei oder sechs Monate dauern wird“.

Letzte Jahre und Vermächtnis

Im letzten Jahr ihres Lebens zeigte sich Doherty kämpferisch und energisch, nicht bereit, ihrem Schicksal nachzugeben: „Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben“. Ihre Offenheit und Stärke machten sie zu einer wichtigen Stimme im Kampf gegen Krebs. Sie nutzte ihren Podcast „Let‘s Be Clear with Shannen Doherty“, auch um auf die Herausforderungen hinzuweisen, denen sich krebskranke Menschen stellen müssen.

Ihr Tod hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird. Shannen Doherty wird als talentierte Schauspielerin, mutige Kämpferin und inspirierende Persönlichkeit in Erinnerung bleiben.