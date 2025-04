Forscher entdecken Planeten „voller Leben“

Sensationelle Lebensspuren auf dem Exoplanet K2-18b entdeckt: Wissenschaftler weisen Substanzen nach, die auf der Erde nur von Meeresalgen produziert werden. Der Fund könnte ein Meilenstein in der Suche nach außerirdischem Leben sein.

Wissenschaftler haben bei ihrer Erforschung des Exoplaneten K2-18b Verbindungen nachgewiesen, die auf potentielle Lebensformen im All hindeuten könnten. Der Himmelskörper, der sich in einer Entfernung von 124 Lichtjahren befindet, zeigt chemische Signaturen, die Forschungsteams aus Großbritannien und den USA aufspüren konnten.

Der 2015 durch ein amerikanisches Weltraumteleskop identifizierte Exoplanet K2-18b zieht seine Bahnen um einen roten Zwergstern mit der Bezeichnung K2-18, welcher im Sternbild Löwe lokalisiert ist. Seine Position innerhalb der habitablen Zone (Bereich um einen Stern, in dem Leben möglich sein könnte) seines Sterns schafft Bedingungen, die weder extreme Hitze noch übermäßige Kälte aufweisen – optimale Voraussetzungen für die Existenz von Wasser in flüssigem Aggregatzustand, einem essentiellen Element für die Entstehung biologischer Prozesse.

Biologische Spuren

In den atmosphärischen Schichten des Planeten konnten die Forschenden spezifische Schwefelverbindungen identifizieren: Dimethylsulfid sowie Dimethyldisulfid. Diese Substanzen, die auf unserem Heimatplaneten ausschließlich durch mikroskopisch kleine Algenorganismen im Meer produziert werden, könnten erstmalig konkrete Indizien für Leben außerhalb der Erde liefern, wie die am Donnerstag im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters publizierte Untersuchung darlegt.

Ermöglicht wurde dieser Durchbruch durch Beobachtungen mit dem hochmodernen James Webb Weltraumteleskop. Die beteiligten Wissenschaftler betonen jedoch die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zur Verifikation ihrer Ergebnisse. „Was wir zu diesem Zeitpunkt finden, sind Hinweise auf mögliche biologische Aktivitäten außerhalb des Sonnensystems“, zeigt sich Nikku Madhusudhan, ein an der Forschungsarbeit beteiligter Wissenschaftler, bereits enthusiastisch.

Exoplanet-Beschaffenheit

Mit einer Masse, die das Achtfache unserer Erde übersteigt, besteht K2-18b vermutlich aus ähnlichen Grundelementen wie die terrestrischen Planeten (felsige Planeten mit fester Oberfläche) unseres eigenen Sonnensystems: Erde, Mars und Venus.

Die Frage nach extraterrestrischer Nachbarschaft im Kosmos rückt damit in den Fokus aktueller wissenschaftlicher Bemühungen.