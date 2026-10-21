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Familienkonflikt

Frieden mit Charles und William? Harry „will eine Lösung finden“

Frieden mit Charles und William? Harry „will eine Lösung finden“
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Fünf Jahre nach dem royalen Bruch sendet Prinz Harry ein klares Signal – und die Welt schaut gespannt auf Windsor.

Prinz Harry hat sich in einem Interview mit dem GQ-Magazin offen zu seinem Wunsch bekannt, den seit Jahren schwelenden Konflikt mit König Charles III. und seinem Bruder Prinz William beizulegen. Der 42-Jährige machte deutlich, dass ihm eine Annäherung an seine Familie ein ernsthaftes Anliegen ist. „Es gibt Konflikte zwischen Geschwistern. Es gibt kaputte Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern. Das begegnet mir die ganze Zeit, wenn ich mit Menschen spreche“, sagte Harry. Zugleich betonte er: „Ich will eine Lösung finden.“

Harrys Rückkehr

Der Bruch mit dem Königshaus hatte sich Anfang Jänner 2020 vollzogen, als Harry und Herzogin Meghan ihren Rückzug aus dem engeren Kreis der Royal Family erklärten und ihren Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegten. Ein viel beachtetes Interview mit Oprah Winfrey sowie eine Netflix-Dokumentation, in der das Paar seine Sicht auf die Ereignisse schilderte, hatten die Spannungen weiter verschärft.

Mit der Veröffentlichung seiner Autobiografie „Spare“ schien ein Schlusspunkt gesetzt – doch Harry signalisiert nun, den Dialog nicht aufgegeben zu haben. Im Spätsommer kehrten Harry und Meghan gemeinsam mit ihren Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, nach Großbritannien zurück. Berichten zufolge hat die Familie seither in den Cotswolds westlich von London Quartier bezogen.

Trotz vereinzelter Anzeichen einer vorsichtigen Annäherung blieb eine tatsächliche Aussöhnung mit König Charles bislang aus.

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