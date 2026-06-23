„Haben nichts dazugelernt“: Jackass kehrt für ein letztes Mal zurück (TRAILER)

25 Jahre Chaos, Schmerz und Kult – die Jackass-Crew ist zurück. Und sie hat nach eigener Aussage nichts dazugelernt.

Vor einem Vierteljahrhundert feierte „Jackass“ auf MTV seinen Einstand: eine Männertruppe, die sich mit immer absurderen und körperlich fordernden Aktionen gegenseitig überbot – und damit rasch Kultstatus erlangte.

Der neue Film „Jackass: Einer geht noch“, der ab dem 25. Juni in den Kinos läuft, soll all das verkörpern, wofür die Reihe seit Jahrzehnten bekannt ist: waghalsige Mutproben, schmerzhafte Gags und Szenen, die das Publikum zwischen Lachen und Wegschauen schwanken lassen. Fans können sich auf eine Kombination aus bisher ungezeigten Stunts, skurrilen Ideen und den bekanntesten Momenten aus der langen Geschichte des Formats freuen.

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Bekannte Gesichter

Neben Knoxville sind erneut Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren und Preston Lacy mit von der Partie. Zur Geschichte der Kult-Gruppe gehören darüber hinaus frühere Mitglieder wie Ryan Dunn, Raab Himself, Brandon DiCamillo, Rake Yohn, Manny Puig, Loomis Fall, Rick Kosick, Dimitry Elyashkevich und Jeff Tremaine.

Ein Name fehlt jedoch in der aktuellen Besetzung: Bam Margera. Nach seinem Ausschluss bei „Jackass Forever“ ist das Verhältnis zu Knoxville und Regisseur Tremaine zerrüttet. Archivaufnahmen mit seinen früheren Stunts sollen dennoch im Film zu sehen sein – Margera soll dafür seine Zustimmung erteilt haben.

Knoxvilles Ansage

Mastermind Johnny Knoxville präsentiert sich inzwischen mit weißem Haar – an seiner Risikobereitschaft hat das offenbar nichts geändert. Im nunmehr fünften und mutmaßlich letzten Kinofilm der Reihe stellt er das einmal mehr unter Beweis.

„25 Jahre und wir haben nichts dazugelernt“, verspricht er.