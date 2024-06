Händler ruft Thymian-Gewürze zurück wegen Gesundheitsgefahr!

Viele begeisterte Hobbyköche bevorzugen es, ihre Gewürze selbst anzubauen, doch auch fertig verpackte Kräuter aus dem Supermarkt erfreuen sich großer Beliebtheit. Aktuell wird jedoch zu besonderer Vorsicht geraten: Die Kosebate GmbH hat einen dringenden Rückruf für drei Thymian-Gewürzprodukte eingeleitet. Grund für diese Maßnahme ist eine potenzielle Gesundheitsgefahr, die von fehlenden Angaben eines Allergens, nämlich Soja, ausgeht.

Betroffene Produkte und Handlungsanweisungen

Das in Sinzheim ansässige Unternehmen gab bekannt, dass es sich um Gewürzzubereitungen des syrischen Herstellers Al-Arjawi Foundation handelt. Verbraucher, die gegen Soja allergisch sind, sollten die betroffenen Produkte keineswegs konsumieren. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnte vor schweren gesundheitlichen Folgen, die durch den Verzehr hervorgerufen werden können. Symptome einer Allergie können unter anderem Hautausschläge, Niesreiz, Asthmaanfälle und sogar anaphylaktische Schocks umfassen, die im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein könnten.

Für Personen ohne Sojaallergie besteht hingegen keine Gefahr. Dennoch wird dringend geraten, von einem Verzehr der spezifizierten Gewürze abzusehen und die Produkte umgehend zurückzugeben.

Lesen Sie auch: Grenzüberschreitende Verfolgungsjagd endet in Crash!Eine nächtliche Verfolgungsjagd, die sich über zwei Länder erstreckte, endete in einer dramatischen Kollision in Österreich.

Grenzüberschreitende Verfolgungsjagd endet in Crash!Eine nächtliche Verfolgungsjagd, die sich über zwei Länder erstreckte, endete in einer dramatischen Kollision in Österreich. Djokovic zur Genesung: "Ich hab auch Ibrahimovic angerufen"Tennisstar Novak Djokovic überrascht mit einem schnellen Comeback nach einer Knieverletzung und plant, in Wimbledon anzutreten.

Djokovic zur Genesung: "Ich hab auch Ibrahimovic angerufen"Tennisstar Novak Djokovic überrascht mit einem schnellen Comeback nach einer Knieverletzung und plant, in Wimbledon anzutreten. Keanu Reeves überrascht Kragujevac!Keanu Reeves überrascht mit seinem Bandprojekt 'Dogstar' in Kragujevac und begeistert Fans mit Musik und Comic.

Umfang des Rückrufs und Umtauschbedingungen

Der derzeitige Rückruf erstreckt sich über Deutschland und Österreich und betrifft eine Reihe von Einkaufsmärkten. Verbraucher erhalten die Möglichkeit, die zurückgerufenen Gewürze gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs zurückzugeben. Diese Information unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit sorgfältiger Produktprüfungen, um Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung zu vermeiden.