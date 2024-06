Keanu Reeves überrascht Kragujevac!

Keanu Reeves, bekannt aus zahlreichen Blockbustern, schlägt heute Abend mit seinem Bandprojekt „Dogstar“ musikalische Töne in Kragujevac an. Entgegen der strikten Anweisung an die Presse, sich von Fotografierungen und Interviews fernzuhalten, nutzte Reeves seinen Aufenthalt für ausgedehnte Spaziergänge durch die Stadt.

Entspannte Begegnungen fernab des Rampenlichts

Begleitet von seinem Bandkollegen, dem Schlagzeuger Robert Mailhouse, ließ sich Reeves lockeren Schrittes durch die Fußgängerzonen Kragujevacs treiben, sehr zur Überraschung und Freude der Passanten. Dank der unaufdringlichen Präsenz des Schauspielers wurden Begegnungen zu unvergesslichen Augenblicken für die Einheimischen.

Rider-Anforderungen: Bescheidenheit steht im Vordergrund

Hinter den Kulissen bereitete sich „Dogstar“ auf ihren Auftritt vor, wobei Reeves bescheidene Anforderungen an die Veranstalter stellte. Sauberkeit in allen Bereichen sowie eine Reihe von spezifischen Wünschen, darunter alkoholfreies Bier und kalter Sake, markierten seine ungewöhnlichen, aber bescheidenen Bedingungen.

Ein musikalisches Comeback nach zwanzig Jahren

Nach einer zwanzigjährigen Pause ist „Dogstar“, die Band um Reeves, wieder aktiv. Mit ihrem dritten Album „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ kehren sie auf die Bühne zurück. Reeves selbst beschreibt die Wiederbelebung der Band als lang ersehnt und betont das Vergnügen, erneut gemeinsam kreativ tätig zu sein.

Kreativität auch abseits der Musik

Neben der Musik widmet sich Reeves auch anderen kreativen Projekten. Als Mitautor des Comics „BRZRKR“ bringt er eine weitere Facette seines künstlerischen Schaffens nach Kragujevac, mit der Möglichkeit, Fans persönlich im Rahmen des „Arsenal“ Festivals zu begegnen.

In Kragujevac vereinen sich an diesem Abend die Welten von Film, Musik und Comic – Keanu Reeves steht im Mittelpunkt dieses kulturellen Zusammentreffens, das Beweis dafür ist, wie vielseitig der Fokus des international gefeierten Stars ist.