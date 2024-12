KOSMO verlost 1×2 Tickets für die Komödie „Udavače“

Die Komödie Udavače beleuchtet humorvoll verschiedene Hochzeitsrituale und die unterschiedlichen Gründe, warum Menschen heiraten.

Erleben Sie den Theaterhit Udavače am 02. März 2025 um 20:00 Uhr in der Festsaal VHS 12, Längenfeldgasse 13-15, Wien. Die brillante Komödie wirft einen humorvollen Blick auf moderne Hochzeiten und ihre vielfältigen Gründe. Von einem traditionellen Roma-Hochzeitsritual bis hin zu einem überraschenden Las Vegas-Wedding der Großmutter – die 15 Charaktere überraschen mit charmantem Humor und skurrilen Szenen.

Einzigartige Darbietung

Genießen Sie eine einzigartige Darbietung von Jan Kerekeš, Matea Elezović Brdar und Erna Rudnički. Das Stück überzeugt mit spitzer Feder und humorvollen Einblicken in die verschiedenen Facetten des Hochzeitswahns. Udavače verspricht nicht nur Lachen, sondern auch eine tiefgründige Reflexion über Beziehungen und moderne Rituale.

Humor und Lebensweisheit

Das Stück, das 2023 für die beste weibliche Schauspielerleistung ausgezeichnet wurde, bietet eine Mischung aus Witz und Nachdenklichkeit. In einer Regie von Mario Kovač erleben Sie 90 Minuten voller Humor und Lebensweisheit. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses unvergessliche Erlebnis zu genießen.

KOSMO verlost zwei Eintrittskarten für das Event. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und seien Sie dabei!

HARD FACTS

Datum: 02. März 2025

Ort: Festsaal VHS 12, Längenfeldgasse 13-15, Wien

Beginn: 20:00 Uhr

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 1×2 Tickets für Udavače in Wien am 02. März 2025. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.