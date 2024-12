Nun ist es fix, wann der Klimabonus 2025 wieder kommt!

In Österreich haben viele Bürger im Herbst 2024 bereits ihren Klimabonus in Höhe von bis zu 290 Euro erhalten. Die Auszahlung erfolgte entweder direkt auf das Bankkonto oder wurde per Brief an die angegebene Adresse gesendet. Allerdings haben noch nicht alle die Zahlung erhalten – insbesondere jene, die ihren Anspruch erst im zweiten Halbjahr 2024 erworben haben, müssen sich noch etwas gedulden.

Wie das Klimaministerium bestätigt hat, beginnt im Frühjahr 2025 die zweite Welle der Auszahlung. Ab Februar wird der Klimabonus an jene Österreicher ausgezahlt, die entweder in der ersten Jahreshälfte 2024 geboren wurden oder ihren Hauptwohnsitz nach Österreich verlegt haben. Voraussetzung dafür ist, dass sie im Jahr 2024 mindestens 183 Tage in Österreich gemeldet waren. Im Vorjahr profitierten rund 600.000 Menschen von einer Nachzahlung. Die genaue Anzahl der Empfänger:innen für 2025 steht allerdings noch nicht fest.

Regionale Staffelung des Klimabonus

Der Betrag des Klimabonus variiert je nach Region und richtet sich nach dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der jeweiligen Gemeinde. Die Auszahlung liegt zwischen 145 und maximal 290 Euro pro erwachsene Person. Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren erhalten die Hälfte des regulären Betrags.

Personen, die ihren Klimabonus 2024 bereits im Herbst erhalten haben, sowie jene, die die Mindestaufenthaltsdauer nicht erfüllen, sind von der weiteren Auszahlung ausgeschlossen. Auch Personen, die mehr als sechs Monate des Jahres 2024 im Gefängnis verbracht haben, sind von der Auszahlung ausgeschlossen. Der Klimabonus wird zudem regional gestaffelt ausgezahlt.

Der Klimabonus wird derzeit in Budgetdebatten intensiv diskutiert, und es bleibt ungewiss, ob die Zahlungen über 2025 hinaus fortgesetzt werden. Diese Unsicherheit sorgt für lebhafte politische und gesellschaftliche Debatten über die Zukunft dieser finanziellen Unterstützung.