Kosmo verlost 2×2 Tickets für „Agencija za sreću“

Am 11. Oktober 2025 um 20:00 Uhr gastiert die renommierte kroatische Theatergruppe mit der romantischen Komödie „Agencija za sreću“ in VHS Längenfeldgasse. KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Theaterstück. Viel Glück!

Die „Agentur fürs Glück“ ist eine ungewöhnliche romantische Komödie, die warmherzige und leicht wiedererkennbare Figuren präsentiert. In der ersten Agentur dieser Art in Kroatien – inspiriert von ähnlichen Agenturen in Japan – versuchen die Protagonist*innen, all ihre emotionalen Probleme zu lösen. Doch Kroatien ist nicht Japan, und alles könnte eine unerwartete Wendung nehmen. Emotionale Situationen drehen sich schnell ins Komische. Das Publikum erwartet eine berührende und zugleich humorvolle Geschichte, typisch für romantische Komödien, wie wir sie früher geliebt haben.

HARD FACTS

Wann: Samstag, 11.10.2025, 20:00 Uhr

Wo: VHS LängenfeldgasseLängenfeldgasse 13–15, 1120 Wien

In BKS-Sprache

Seid dabei und erlebt eine herzerwärmende und lustige Geschichte auf der Bühne!

Gewinne 2×2 Tickets für das Theaterstück „Agencija za sreću“ am 11. Oktober 2025 . Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.