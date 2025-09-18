Raf Camora zeigt sich endlich mit Freundin in der Öffentlichkeit! (VIDEO)

Nach jahrelanger Geheimhaltung bricht RAF Camora mit seiner eigenen Regel: Der Wiener Rapper zeigt erstmals seine Partnerin Nadine in der Öffentlichkeit.

Nach zwei Jahrzehnten strenger Privatsphäre hat der Wiener Rapper RAF Camora überraschend sein Liebesleben öffentlich gemacht. Der im deutschsprachigen Rap einflussreiche Künstler, der persönliche Angelegenheiten stets vom Rampenlicht fernhielt, vollzog damit eine bemerkenswerte Kehrtwende in seiner Kommunikationsstrategie.

Im Sommer 2025 enthüllte Camora erstmals seine Beziehung zu Nadine Krena. Obwohl über die Frau an seiner Seite bislang nur wenige Details bekannt sind, hat die Bekanntgabe ihrer Partnerschaft bereits Wirkung gezeigt: Ihre Instagram-Gefolgschaft wuchs auf mehr als 6.000 Abonnenten an. Für den Musiker bedeutet dieser Schritt einen deutlichen Bruch mit seiner bisherigen Praxis, romantische Beziehungen konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Gemeinsame Einblicke

Inzwischen gewährt der Rapper regelmässig Einblicke in gemeinsame Momente mit Nadine – zuletzt veröffentlichte er sogar ein TikTok-Video mit ihr auf seinem Kanal. Das Echo seiner Anhängerschaft fällt durchweg wohlwollend aus.

In den Kommentarspalten häufen sich sympathisierende Reaktionen für Nadine, und im Internet formierte sich mittlerweile sogar ein eigener „Nadine-Fanclub“.

Diese neue Seite des sonst so privaten Künstlers überrascht umso mehr, als er über 20 Jahre lang eine strikte Geheimhaltungspolitik verfolgte. Selbst enge Branchenkenner waren von diesem plötzlichen Wandel überrascht – niemand hatte erwartet, dass der für seine Zurückhaltung bekannte Rapper plötzlich zum „Pärchen-TikToker“ werden würde.

Positive Resonanz

Die neue Transparenz in RAF Camoras öffentlichem Auftreten wird allgemein als erfreuliche Entwicklung wahrgenommen. Sie beleuchtet nicht nur seine Partnerschaft in positivem Licht, sondern zeigt auch, wie unterstützend seine Fangemeinde auf diesen persönlicheren Einblick reagiert.

Die ungewohnte Offenheit des Musikers stösst bei seinen Anhängern auf breite Zustimmung, was das Gesamtbild von Zuspruch und Rückhalt weiter verstärkt. Medienberichte bestätigen die durchweg positive Aufnahme dieser Entwicklung in der Rap-Community.