Luxus-Sensation in Kroatien: Dieses Hotel verschenkt lebenslange Urlaube

Kroatiens Küste bekommt ein neues Juwel: Das Pical Resort in Poreč verspricht ab 2026 Luxus direkt an der Adria – mit lebenslangen Urlauben als Eröffnungsgeschenk.

Im Frühjahr 2026 wird Poreč (Kroatien) um eine Attraktion reicher: Das Pical Resort 5* der Valamar Collection öffnet seine Pforten und positioniert sich als das modernste Luxusresort Kroatiens. Das direkt an der Adria gelegene Prestigeprojekt gilt als größte touristische Investition des Landes im vergangenen Jahrzehnt und bietet einen beeindruckenden Ausblick auf die historische Altstadt von Poreč mit ihrer UNESCO-geschützten Euphrasius-Basilika.

Die Architektur des Komplexes verbindet mediterranes Flair mit zeitgemäßem Luxus. Auf dem weitläufigen Areal entstehen drei harmonisch aufeinander abgestimmte Bereiche mit insgesamt 514 Unterkünften – von geräumigen Familienapartments mit All-inclusive-Option über exklusive Swim-up-Zimmer bis hin zu großzügigen V-Level-Suiten. Das Konzept greift die Geschichte der ehemaligen Parenzana-Eisenbahnlinie auf, die einst Poreč mit Triest verband, und schafft einen offenen urbanen Raum mit nahtloser Anbindung an die Stadt.

Promenaden, Strände und Freizeiteinrichtungen stehen dabei ganzjährig auch Einheimischen zur Verfügung.

Kulinarische Highlights

Das kulinarische Angebot verspricht, Poreč zu einem gastronomischen Hotspot im Mittelmeerraum zu machen. Elf Restaurants und zehn Bars werden Gäste verwöhnen, darunter das Harry’s Piccolo Poreč unter der Leitung des mit Michelin-Sternen dekorierten Duos Matteo Metullio und Davide De Pre. Bereits jetzt sorgt das kürzlich eröffnete Fogo by Bekal für Aufsehen in Fachkreisen, während das für Ende des Jahres angekündigte JAZ by Ana Roš mit Spannung erwartet wird.

Familien profitieren von über 3.000 Quadratmetern Spiel- und Unterhaltungsflächen, während Erholungssuchende im ersten ESPA-Spa Kroatiens entspannen können.

Exklusives Gewinnspiel

Anlässlich der Eröffnung des 200-Millionen-Euro-Projekts, das als neues Aushängeschild des kroatischen Tourismus gilt, hat Valamar ein außergewöhnliches Gewinnspiel ins Leben gerufen: Ein Glückspilz kann lebenslange Sommerurlaube im Pical Resort gewinnen. Seit 19. November können Interessierte am Wettbewerb teilnehmen, bei dem der Hauptpreis 120 Übernachtungen für zwei Personen umfasst – aufgeteilt auf bis zu vier Nächte pro Jahr.

Der Gewinner darf sich auf eine neue Familientradition freuen, die ein Leben lang Bestand haben wird. Neben dem Hauptpreis locken weitere attraktive Gewinne: fünftägige Aufenthalte im Pical Resort 2026, exklusive Dinner-Erlebnisse für zwei Personen in den Spitzenrestaurants Spinnaker, Harry’s Piccolo Poreč und JAZ by Ana Roš Poreč sowie ein VIP-Erlebnis im Purobeach Poreč.

Die Teilnahme gestaltet sich denkbar einfach – nach der Erstellung eines Benutzerkontos auf pical.valamar.com genügt die Bestätigung der Anmeldung zum Gewinnspiel.