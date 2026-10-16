Ein Auto, das abhebt und das im wörtlichen Sinne. Elon Musk hat in Texas gezeigt, wohin die Reise beim neuen Tesla Roadster geht.

Bei einer Veranstaltung in Waco, Texas, stellte Tesla-Chef Elon Musk eine spektakuläre Weiterentwicklung des Roadsters vor. Das Fahrzeug hob mithilfe von Kaltgas-Triebwerken vom Boden ab und führte dabei eine Seitenrolle über andere Tesla-Modelle hinweg aus. Die eingebauten Antriebssysteme ermöglichen neben kurzen Flugmanövern auch eine Beschleunigung von null auf 96,6 km/h in lediglich 0,81 Sekunden.



Mehr zum Thema Kein Auto für Politiker – BMW verbietet Dienstwagen

⇢

Die Serienversion soll diese Leistungswerte noch übertreffen. Die Kaltgas-Triebwerke funktionieren durch das Ausstoßen von komprimiertem Gas, das dem Fahrzeug zusätzlichen Schub verleiht – sowohl für Flugmanöver als auch für die außergewöhnliche Beschleunigung. Musk nennt derzeit das Jahr 2028 als geplanten Beginn der Produktion.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Exklusive Rocket-Variante

Wer sich für die Triebwerksvariante des Roadsters vormerken lassen möchte, muss tief in die Tasche greifen: Insgesamt sind 250.000 Euro aufzubringen, wobei lediglich die erste Rate von 5.000 Euro im Falle eines Rücktritts erstattet wird. Die verbleibenden 245.000 Euro sind innerhalb von zehn Tagen nach der Reservierung fällig.

Hinzu kommt, dass die sogenannte Rocket-Variante ausschließlich auf persönliche Einladung von Tesla erhältlich ist. Wer auf die Triebwerke verzichten kann, findet in der Performance-Version eine deutlich günstigere Alternative – hier beläuft sich die Reservierungssumme auf 50.000 Euro.