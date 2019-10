Nur intelligente Menschen finden diesen Witz lustig!

Humor ist sehr wohl ein Zeichen für Intelligenz. Wiener Forscher fanden nun nämlich heraus, dass Menschen, die einen ganz bestimmten Witz lustig finden, außerordentlich klug sind.

Schwarzer Humor ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Eine Studie der Universität Wien fand nun aber heraus, dass Menschen, die sich über tiefe und unangebrachte Witze kaputt lachen, intelligenter sind, als der Durchschnitt.

Die Forscher zeigten 156 Probanden mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren zwölf Comics aus dem „Schwarzen Buch“ von Cartoonist Uli Stein. Diese mussten von ihnen bewertet werden. Im Anschluss folgte ein verbaler und non-verbaler IQ-Test, Fragen zu ihrem Gemütszustand, ihrem Aggressionspegel und ihrem Bildungsstand.

Wie gewonnen, so zerronnen. Nichts ist schwerer als seine Mäuse zusammenzuhalten.

Altes Haushaltungsgesetz! ?

(Cartoon Uli Stein) pic.twitter.com/E5HkE91J0R — Löwe Wasserburg (@WbgKhr) 28. Februar 2017

Das Ergebnis war eindeutig: All jene, die über die schwarzhumorigen Comics lachen konnten, schnitten in den IQ-Tests besser ab, als jene, die ihnen nichts abgewinnen konnten. Sie waren nämlich in der Regel am negativsten gestimmt und am aggressivsten. In den IQ-Tests schnitten sie zudem durchschnittlich ab.