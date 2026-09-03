Republika Srpska baut internationale Präsenz aus: „Wir wollen mit eigener Stimme sprechen“

Mehr politische Kontakte, Investitionen und eine stärkere Einbindung der Diaspora: Eine neue Stelle in Banja Luka soll die Interessen der Republika Srpska im Ausland gezielter vertreten.

Die Republika Srpska will ihre internationale Präsenz deutlich ausbauen. Dafür wurde im Frühjahr 2026 die Kanzlei für internationale Zusammenarbeit der Republika Srpska eingerichtet. An ihrer Spitze steht Ana Trišić Babić, die Ende März zur geschäftsführenden Direktorin ernannt wurde. Die Institution soll internationale Aktivitäten koordinieren und Strategien für politische, wirtschaftliche und kulturelle Interessen entwickeln.

In einem aktuellen Beitrag mit dem Titel „Das Recht der Republika Srpska, mit eigener Stimme zu sprechen“ erklärt Trišić Babić, weshalb die neue Institution aus ihrer Sicht notwendig sei. Die Interessen der Republika Srpska seien international bislang zu häufig von anderen interpretiert und dargestellt worden. Künftig wolle man stärker selbst erklären, welche politischen und wirtschaftlichen Positionen Banja Luka vertrete.

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Trišić Babić kritisiert dabei insbesondere die Art und Weise, wie die Republika Srpska international wahrgenommen werde. Ihrer Ansicht nach sei die Entität über Jahre vorwiegend als politisches Problem oder Hindernis dargestellt worden, während ihre eigenen Argumente und Interessen zu wenig Raum bekommen hätten. Mit der neuen Kanzlei soll deshalb gezielt eine eigene internationale Kommunikationsstruktur aufgebaut werden.

Investitionen und Diaspora im Fokus

Dabei soll es jedoch nicht ausschließlich um Politik gehen. Die Kanzlei will direkte Kontakte zu Regierungen, Parlamenten, Unternehmen, Universitäten und anderen internationalen Institutionen aufbauen. Ein Schwerpunkt liegt auch auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit und der stärkeren internationalen Vernetzung der Republika Srpska. Die offizielle Aufgabenbeschreibung umfasst neben politischen ausdrücklich auch wirtschaftliche und kulturelle Interessen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Diaspora. Menschen aus der Republika Srpska, die in Europa, Nordamerika oder Australien leben, sollen stärker mit Institutionen und Wirtschaft in der Heimat verbunden werden. Für Banja Luka geht es dabei nicht nur um politische Unterstützung, sondern auch um Unternehmer, Fachkräfte, Know-how, Investitionen und internationale Kontakte, die über die Diaspora entstehen können.

Dass sich die internationale Strategie bereits verändert hat, machte Trišić Babić zuletzt mehrfach deutlich. Ende August erklärte sie, die Republika Srpska habe ihre politische Herangehensweise in den vergangenen Jahren bewusst angepasst und ihre Aktivitäten im Ausland verstärkt. Dabei verwies sie insbesondere auf neue geopolitische Rahmenbedingungen und intensivere Kontakte in die USA.

Eigene Stimme – aber innerhalb von Bosnien und Herzegowina

Die neue Kanzlei bewegt sich dabei in einem politisch sensiblen Bereich. Denn die Republika Srpska ist eine der beiden Entitäten von Bosnien und Herzegowina, besitzt innerhalb des Dayton-Systems weitreichende eigene Zuständigkeiten, die Außenpolitik selbst gehört laut Verfassung jedoch zu den Kompetenzen der staatlichen Institutionen von Bosnien und Herzegowina.

Gleichzeitig erlaubt die Verfassung den beiden Entitäten eigene internationale Aktivitäten in bestimmten Bereichen. So können sie unter anderem besondere Beziehungen zu Nachbarstaaten unterhalten und unter bestimmten Voraussetzungen Vereinbarungen mit Staaten oder internationalen Organisationen eingehen. Die Grenze zwischen internationaler Interessenvertretung und eigenständiger Außenpolitik bleibt deshalb politisch besonders bedeutend.

Trišić Babić stellt die neue Institution entsprechend nicht als Ersatz für die staatliche Diplomatie dar, sondern als Instrument, mit dem die Republika Srpska ihre eigene Position international sichtbarer machen will. Die Botschaft aus Banja Luka ist dabei eindeutig: Über die Republika Srpska soll international künftig weniger gesprochen werden, ohne dass sie selbst an diesen Gesprächen beteiligt ist.