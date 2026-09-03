„Jesi ugasio bojler?“ – die wichtigste Frage vor dem Duschen

Du willst nur schnell duschen. Handtuch liegt bereit, Wasser läuft – und aus dem anderen Zimmer kommt plötzlich: „Jesi ugasio bojler?“ Wer auf dem Balkan aufgewachsen ist, kennt diese Frage wahrscheinlich. Denn für manche Eltern und Großeltern gibt es eine Regel, über die nicht diskutiert wird: Bevor du unter die Dusche gehst, wird der Boiler ausgeschaltet.

Man kann 35 Jahre alt sein, seit Jahren alleine wohnen und seinen eigenen Haushalt führen. Sobald Mama mitbekommt, dass man mit eingeschaltetem Boiler duscht, ist man wieder zwölf. „Ugasi to!“ Es folgen Geschichten über Stromschläge, kaputte Heizstäbe und irgendeinen Bekannten von irgendeinem Nachbarn, bei dem „zamalo nije bilo svašta“. Beim Boiler endet das Vertrauen in moderne Technik erstaunlich schnell.

„Jesi normalan? Bojler ti radi!“

Besonders interessant wird es, wenn Menschen aus unterschiedlichen Familien zusammenziehen. Der eine lässt den Boiler selbstverständlich eingeschaltet. Der andere betritt das Badezimmer, sieht das rote Lämpchen und reagiert, als hätte jemand eine Bombe aktiviert. „Pa ti se kupaš dok bojler radi?“ Du duschst, während der Boiler läuft?

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Dann beginnt die Grundsatzdiskussion. „Das ist ein neuer Boiler.“ – „Nema veze.“ Egal. „Die Elektrik wurde saniert.“ – „Ugasi ga.“ Mach ihn aus. Spätestens an diesem Punkt merkt man: Das ist keine technische Diskussion mehr. Das ist Erziehung.

Woher kommt diese Angst?

Ganz aus der Luft gegriffen ist sie allerdings nicht. Bei defekten Geräten, schlechter Erdung oder mangelhaften Elektroinstallationen kann in einem Badezimmer tatsächlich die Gefahr eines Stromschlags bestehen. Fachleute betonen deshalb vor allem die Bedeutung funktionierender Schutzsysteme, fachgerechter Installation und regelmäßiger Kontrolle. Gerade bei älteren Installationen wird zusätzlich häufig empfohlen, den Boiler während des Duschens auszuschalten.

Vielleicht erklärt das auch, warum diese Regel gerade auf dem Balkan so hartnäckig weitergegeben wird. Viele Eltern und Großeltern lebten jahrzehntelang in Wohnungen und Häusern mit älteren Installationen. Aus einer sinnvollen Vorsichtsmaßnahme wurde irgendwann eine Familienregel, die selbst den modernsten Boiler überlebt.

Das rote Licht entscheidet alles

Manche kennen dieses kleine Ritual: Badezimmer betreten, zuerst Blick zum Boiler. Leuchtet das Lämpchen? Sofort zum Schalter. Klick. Erst jetzt darf geduscht werden.

Und wehe, man vergisst später, ihn wieder einzuschalten. Dann kommt am nächsten Morgen die nächste Person ins Badezimmer und stellt nach 30 Sekunden fest, dass nur kaltes Wasser da ist. „KO JE UGASIO BOJLER?“

Damit hat dieselbe Handlung innerhalb von zwölf Stunden sowohl das Leben gerettet als auch den Familienfrieden zerstört.

Auch Gäste werden eingewiesen

Besonders schön ist die Situation bei Übernachtungsgästen. Man zeigt Badezimmer, Handtücher und Lichtschalter. Und dann kommt die wirklich wichtige Information: „Bojler ti je ovdje. Ugasi ga prije nego se tuširaš.“

Der Gast nickt höflich. Vielleicht versteht er nicht ganz, warum die Bedienungsanleitung fürs Badezimmer länger ist als jene für den Fernseher. Aber sicher ist sicher.

„Kod nas se uvijek gasio“

Das stärkste Argument in jeder Balkan-Familie ist ohnehin nicht technischer Natur. Es lautet: „Kod nas se uvijek gasio.“ Bei uns wurde der immer ausgeschaltet.

Damit ist die Diskussion eigentlich beendet. Denn wenn etwas seit 30 Jahren gemacht wird und bislang alle überlebt haben, spricht aus familiärer Sicht wenig dafür, das erfolgreiche Konzept plötzlich zu verändern.

Genau deshalb findet man auch online bis heute leidenschaftliche Diskussionen aus Kroatien und Serbien darüber, ob der Boiler beim Duschen anbleiben darf. Manche sagen, sie hätten ihn ihr ganzes Leben nie ausgeschaltet. Andere schreiben sinngemäß: Mama hat mir so viel Angst davor gemacht, dass ich niemals mit eingeschaltetem Boiler duschen würde.

Und wer hat jetzt recht?

Bei einem fachgerecht installierten und technisch einwandfreien System mit funktionierenden Schutzmaßnahmen ist die Situation natürlich eine andere als bei einem jahrzehntealten Boiler mit zweifelhafter Verkabelung. Der wichtigere Punkt ist deshalb nicht die Familienweisheit allein, sondern ob Gerät und Elektroinstallation tatsächlich sicher sind.

Wenn ein Boiler auffällig wird, Wasser austritt, Sicherungen auslösen oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, gehört ein Fachbetrieb dazu – nicht Papa mit Schraubenzieher und guten Absichten.

Manche Balkan-Regeln verschwinden einfach nicht

Trotzdem wird wahrscheinlich auch die nächste Generation diesen Satz irgendwann sagen. Man wohnt längst in einem Neubau, hat moderne Schutzschalter und einen neuen Boiler. Dann geht das eigene Kind duschen und plötzlich hört man sich selbst fragen:

„Jesi ugasio bojler?“

Kurze Pause. Und irgendwo wäre Mama wahrscheinlich sehr stolz.

Wie ist es bei euch: Boiler beim Duschen aus – oder habt ihr diese Balkan-Regel längst aufgegeben?